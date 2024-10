Fernando Alonso revela sus planes tras dejar la Fórmula 1 y su deseo de seguir vinculado al deporte

Fernando Alonso se encuentra en las etapas finales de su carrera como piloto de Fórmula 1. A pesar de que su contrato actual se extiende hasta 2026, es evidente que su tiempo en la pista es limitado. Sin embargo, el piloto español ha manifestado su intención de permanecer vinculado a la Fórmula 1, independientemente de su futuro inmediato.

Declaraciones sobre su futuro en la Fórmula 1

En una reciente entrevista con Aston Martin, Alonso expresó su deseo de ser parte de la historia del deporte. “Me encantaría que mi nombre se mantuviera vigente un poco más que el de la mayoría, pero sé que será extremadamente difícil, porque vivimos en el presente, no en el pasado”, comentó el piloto, conocido como el Nano.

Rendimiento en la temporada actual

Hasta la fecha, Alonso ha acumulado un total de 62 puntos en la temporada actual, lo que refleja su competitividad y habilidad en la pista.

Detalles del contrato con Aston Martin

Alonso también reveló que su contrato con Aston Martin, firmado a principios de este año, abarca más que solo la conducción. “Me lleva hasta la temporada 2026 y las nuevas regulaciones técnicas del deporte. Y a partir de ahí, veremos cuántos años más de conducción tengo”, añadió el piloto español.

Vínculo futuro con Aston Martin

Una de las declaraciones más significativas de Alonso fue su intención de seguir vinculado a Aston Martin incluso después de dejar de pilotar. “Cuando deje de pilotar en la Fórmula 1, quiero seguir siendo parte del equipo para que todo lo que he aprendido, toda mi experiencia, todo lo que he pasado en más de 30 años de automovilismo, siga vivo y no muera lentamente con el paso de los años”, afirmó.

La llegada de Adrian Newey a Aston Martin

Uno de los acontecimientos destacados en la Fórmula 1 fue la incorporación de Adrian Newey, el renombrado ingeniero de Red Bull, al equipo de Aston Martin. Alonso había anticipado esta llegada y no ocultó su satisfacción al respecto. “Me sentí muy feliz, pero también muy orgulloso; orgulloso de que quisiera trabajar con nosotros y de que creyera en nuestro proyecto”, expresó el excampeón del mundo.

Oportunidades de aprendizaje

Alonso también destacó la importancia de trabajar con un ingeniero de la talla de Newey. “Para mí es una oportunidad increíble, porque conducir uno de los monoplazas de Adrian es algo muy especial, pero también, porque cuando trabajas con gente del nivel de Adrian, hay mucho que puedes aprender de ellos. Es enormemente gratificante”, concluyó.