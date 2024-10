Scaloni critica el arbitraje tras el empate de Argentina en un partido complicado ante Venezuela

La Selección Argentina empató 1 a 1 contra Venezuela en un encuentro que estuvo marcado por las adversas condiciones del campo de juego, afectado por intensas lluvias que provocaron inundaciones en el césped. Este inconveniente llevó a que el inicio del partido se retrasara media hora, aunque el desarrollo del mismo no fue el esperado debido a la situación del terreno de juego.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, expresó su descontento en la conferencia de prensa posterior al partido, señalando que “hay una sola lectura y es que el partido no reunía las condiciones para jugarse, al menos, hoy. Eso está claro. Después, la decisión la tomó el árbitro y ya está”. Scaloni también criticó la actuación del árbitro, quien, según él, debería haber detenido el juego debido a las condiciones del campo.

El encuentro comenzó con un gol de Nicolás Otamendi, que puso a la Albiceleste en ventaja, pero la Vinotinto logró igualar el marcador gracias a un tanto de Salomón Rondón. Scaloni continuó su crítica, afirmando que “es evidente que las condiciones, sobre todo para el espectáculo, no eran las adecuadas. No quiero hablar mucho más, pero no se podía jugar. El que decide es el árbitro. Fui a hablar con él y me prometió que, si la pelota no corría, iba a parar el partido. Y la pelota no corría, era evidente. Para el espectáculo creo que no está bueno, hubiera sido un partido mucho más lindo de ver y hubiera sido diferente”.

El técnico también mencionó que tanto Argentina como Venezuela hicieron lo que debían, pero que las condiciones del campo no eran aptas para un partido de selecciones de alto nivel. “Sobre todo, porque era jueves. Se podría haber jugado mañana, imagino. Pero eso sería otro punto más. Cuando el partido no se puede jugar, no se puede jugar”, agregó Scaloni, reflejando la frustración que también sintieron los jugadores de la Celeste y Blanca.

Comentarios de Lionel Messi

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, también compartió su opinión sobre el partido en una entrevista posterior al encuentro con TyC. Messi manifestó su descontento, afirmando: “La verdad es que fue muy difícil, se hace un partido muy feo, muy trabado. No podíamos dar dos pases seguidos. Es difícil jugar así, la verdad se juega muy poco”. A pesar de un primer tiempo discreto, Messi mejoró en la segunda mitad del partido.

El astro argentino continuó explicando que “la cancha no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer. Tuvimos que hacer otro partido que no habíamos preparado. En el primer tiempo dimos pases para atrás y el agua la paraba. Hicimos el partido que teníamos que hacer por la cancha”.

El próximo compromiso de la Selección Argentina será ante Bolivia el martes, donde buscarán mejorar su desempeño en un terreno de juego que, se espera, sea más adecuado para el fútbol.