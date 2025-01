Franco Colapinto se une a Alpine como piloto reserva: ¿qué significa para su futuro en la F1?

Una de las noticias más esperadas del año se dio en el noveno día del 2025. Después de la confirmación de que Franco Colapinto se había quedado sin asiento para la siguiente temporada de Fórmula 1, la expectativa estaba puesta en si en algún momento del actual calendario iba a anunciarse su vuelta. Alpine fue el que no quiso esperar, cerrando rápido el acuerdo.



La escudería francesa demostró que los rumores acerca del interés por el piloto argentino eran ciertos y, pasado el mediodía del jueves en Sudamérica, publicó que lo contrataba como reserva para el campeonato que comienza en marzo. En principio, la especulación es que deberá aguardar a ver cómo rinde el novato australiano Jack Doohan en las primeras competencias, para saber si tendrá que reemplazarlo rápido, aunque sus fanáticos evidenciaron que no necesitan verlo rápido en pista para apoyarlo. A las pocas horas de la noticia, la cuenta de Alpine sumó más de 2 millones de seguidores.

Repercusiones en el mundo de la F1

La confirmación tuvo repercusión muy rápida en el mundo de la F1. Tal como pasó con Williams, ni bien se supo que Colapinto había sido el promovido para correr los últimos 9 Grandes Premios de 2024, el Instagram de la estructura gala dio un salto imponente en cuanto a popularidad contando con toda la hinchada que tendrá a partir de ahora. El impacto inicial tan fuerte da paso a que ese crecimiento solo tienda a crecer en con el paso de los días. A la mañana de ayer, la red social contaba con poco más de un millón de followers, a las horas pasó la barrera de los cuatro.

El cariño del público argentino

Independientemente de que Alpine sumó al nacido en Pilar por confiar en su talento, también entendía que detrás de esta jugada iba a verse una reacción así. El cariño del público argentino quedó demostrado durante toda la experiencia de 2024 ante los ojos del mundo, siendo muy tentador para cualquiera tener ese plus de su lado. La imagen del joven viene acompañada de la posibilidad de grandes negocios por todo lo que termina representando.

Potencial de Alpine para Colapinto

Alpine podría darle a Colapinto un auto con mayor proyección.

Críticas a la contratación

En líneas generales, la contratación de Colapinto por parte de Alpine tuvo repercusiones positivas por parte del mundo de la Fórmula 1. Sin embargo, suele pasar que la unanimidad no se logra y en este caso el cuestionamiento por el fichaje vino desde el propio interior del equipo francés.

“En 2021, el chico choca contra mi coche, el cual pierde detrás de mí en la lluvia. Ahora Alpine quiere pagarle 20 millones. Pero detienen el apoyo a los jóvenes con 1-2 millones. No porque sea mujer, ¿verdad? Se puede entender, pero no necesariamente”, publicó Sophia Floersch en su cuenta de X. La corredora alemana de Fórmula 3 para la estructura gala recordó la mala experiencia que tuvo con el argentino y cuestionó que llegue para tapar a los talentos que hay en la escuela de la escudería.