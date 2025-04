Fiscal investiga posible cuasidelito de homicidio tras hallazgo de balsa de la lancha “Bruma” en Coronel

El fiscal de Coronel, Hugo Cuevas, está investigando la posibilidad de que se haya cometido un cuasidelito de homicidio tras la desaparición de todos los integrantes de la lancha “Bruma”, quienes aún no han sido localizados en la costa de la Región del Biobío.

Investigación sobre la colisión

El juez de Coronel ha autorizado la incautación del barco “Cobra”, perteneciente a la pesquería Blumar. Esta decisión se tomó después de que el magistrado considerara las afirmaciones de Cuevas, quien indicó que existen pruebas que sugieren una posible colisión entre el barco “Cobra” y la lancha “Bruma”. Según lo reportado por Biobío, entre las evidencias encontradas se incluyen trazos de pintura y otros elementos de la lancha en el barco “Cobra”. Por esta razón, el fiscal Cuevas está indagando un cuasidelito de homicidio en lugar de la presunta desgracia que se había considerado anteriormente.

Hallazgo de la balsa de emergencia

Durante la tarde del viernes 4 de abril, se informó sobre el hallazgo de la balsa de emergencia de la lancha “Bruma”, que se encuentra desaparecida desde el naufragio ocurrido el pasado domingo 30 de marzo, en el que estaban a bordo siete pescadores en Coronel. Sin embargo, se confirmó que la balsa estaba cerrada y sin la tripulación, según lo declarado por Erick Letelier, dirigente de los pescadores de Constitución.

Letelier expresó: “Era la esperanza que teníamos, la balsa se encontró, está cerrada. Es terrible para la pesca artesanal, para sus familias, pero me atreví a hablar solamente para darle tranquilidad”. Además, el dirigente de los pescadores añadió que “la búsqueda no ha parado, así que terrible (…) ha sido un dolor tremendo. Le doy este aviso a la ciudadanía de Constitución, que esté tranquilo, que no perdamos la esperanza y que sigamos buscando a nuestros compañeros”.

El dirigente también confirmó que la balsa “estaba flotando” y que esto coincide con la teoría que han mantenido, que indica que el barco no impactó a los pescadores.

Identificación de los pescadores desaparecidos

Los siete pescadores que se encuentran desaparecidos han sido identificados como: José Luis Medel Sepúlveda, José Luis Medel González, Juan Jorge Muñoz Balladares, José Fernando Carrasco González, Julio Eduardo Gallardo Díaz, Carlos Hugo Escárate Ramírez y Jonathan Daniel Torres Saldaña.