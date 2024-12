Tony Vinciquerra critica el fracaso de “Kraven el Cazador” y su impacto en Sony Pictures

El CEO de Sony Pictures, Tony Vinciquerra, ha expresado su descontento con el desempeño de la película Kraven el Cazador, la cual fue calificada como “probablemente el peor lanzamiento que hemos tenido” durante su gestión de casi ocho años al frente del estudio. A pesar de esta dura crítica, Vinciquerra añadió: “Aún no entiendo por qué, ya es una mala película”. La película, que se estrenó en cines el pasado 13 de diciembre, logró una taquilla inicial de solo 11 millones de dólares en el mercado doméstico, una cifra que se considera la más baja hasta la fecha para una producción de Marvel distribuida por Sony. Hasta el momento, su recaudación total en Estados Unidos apenas alcanza los 18 millones de dólares, mientras que a nivel mundial ha logrado reunir 43 millones de dólares.

Estos resultados han sido calificados como catastróficos para las películas de superhéroes, cerrando un año deslucido para las producciones de cómics del estudio. En este contexto, Madame Web también fracasó, recaudando solo 100 millones de dólares a nivel global, y Venom: The Last Dance se convirtió en la entrega menos exitosa de la franquicia. Vinciquerra comentó sobre el impacto negativo que tuvo la crítica especializada en el desempeño de Kraven el Cazador, afirmando que “simplemente crucificó” la película. Además, mencionó que la película no tuvo un gran éxito en Netflix, y que, por alguna razón, los medios decidieron que querían que hicieran estas películas como si los críticos las destruyeran.

El patrón de críticas negativas también se repitió con Venom, aunque Vinciquerra sostiene que “el público amó ‘Venom’ y se convirtió en un éxito masivo”. Esta opinión negativa hacia las producciones del estudio ha llevado a Vinciquerra a considerar necesario replantear la estrategia del estudio en torno al universo cinematográfico de Spider-Man. En sus palabras, “Está maldito. Si lanzamos otra, será destruida, sin importar cuán buena o sea”.

Además, Vinciquerra se refirió a los desafíos que ha enfrentado el estudio, mencionando que Morbius, protagonizada por Jared Leto, recibió críticas negativas y tuvo bajos ingresos. Según fuentes internas consultadas por Variety, tanto Kraven el Cazador como Morbius fueron considerados fracasos tanto creativos como críticos, aunque insisten en que Morbius logró generar beneficios globales de 167,4 millones de dólares.

En cuanto al futuro de Spider-Man en el cine, el estudio está reconsiderando qué hacer con la licencia del trepamuros, mientras se prepara para la cuarta película protagonizada por Tom Holland. A finales de octubre, Holland reveló que la esperada cinta comenzará sus grabaciones en 2025. Además, compartió que tuvo la oportunidad de leer el guion junto a su coestrella y novia, Zendaya, asegurando que se trata de una historia digna de continuar el legado. Holland comentó: “Lo leí hace tres semanas y realmente encendió algo en mí. Zendaya y yo nos sentamos a leerlo juntos y en algunos momentos estábamos saltando de la sala de estar, porque respetamos a los fans”. El actor también consideró que el primer borrador del guion “necesita trabajo”.

Según reportes, Destin Daniel Cretton, director de Shang-Chi, sería el encargado de esta nueva entrega, lo que marcaría un cambio en la franquicia tras la salida de Jon Watts, quien dirigió las anteriores películas protagonizadas por Holland. También se ha rumoreado la participación de Chris McKenna y Erik Sommers, quienes estarían a cargo de la escritura, bajo la supervisión de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y la ex directiva de Sony, Amy Pascal.