Karol Lucero revela su sorprendente decisión sobre los regalos navideños en familia

En plena semana navideña, las celebraciones continúan en todo el mundo, con tradiciones como el día de “la comida recalentada” y el día del “ticket de cambio”. A medida que se acerca la medianoche del 31 de diciembre, la música de bandas cumbieras como La Sonora Palacios y La Sonora de Tommy Rey comienza a sonar, y las personas se preparan para recibir el nuevo año.

Conversaciones navideñas en “Un Día+”

En este contexto festivo, durante el capítulo 188 de “Un Día+” de Like Media, se llevó a cabo un “Especial de Feliz Navidad” en el que participaron Ignacio Ramírez, Rocío Villalobos y Karo Lucero. Durante la conversación, se abordaron diversas temáticas relacionadas con la Navidad, destacando las experiencias personales de los participantes.

La experiencia de Karo Lucero con los regalos navideños

Karo Lucero, quien es el conductor del programa, compartió su perspectiva sobre los regalos navideños. Según relató, desde el año 2020, cuando comenzó la pandemia, su familia ha optado por no intercambiar regalos. “Desde el 2020 que comenzó la pandemia, hice como una pequeña reflexión. El primer año no me resultó tanto, pero ya estamos en el 2024 y sí que me funciona: yo no le hago regalos a mi familia y pido que no me regalen nada”, comentó Lucero.

El locutor radial de 37 años continuó explicando que, a pesar de la tradición de dar y recibir regalos, él y su familia decidieron enfocarse en el verdadero sentido de la Navidad, que es estar juntos y disfrutar de la compañía familiar. “Era típico que uno decía ‘oye, si la Navidad es para estar en familia, para disfrutar: ese es el real sentido‘. Y yo sentía que en los discursos, en los brindis, siempre lo decíamos, pero andábamos después todos ‘Ay… ¿Qué me trajiste de regalo?‘”, añadió.

Karo Lucero enfatizó que esta decisión ha permitido que su familia disfrute más de la festividad. “Y lo pasamos muy bien en familia: hacemos concursos, hueveamos, disfrutamos… Y qué bonito es, yo creo, disfrutar en familia, porque al fin y al cabo, da lo mismo el regalo que recibes”, concluyó el excomunicador de Radio Carolina.