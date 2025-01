Boca y el dilema Paredes: incertidumbre tras el empate y declaraciones de Rianieri sobre su futuro

En Boca Juniors, el debut en casa dejó un sabor amargo tras no poder superar el empate 0-0 contra Argentinos Juniors. El entrenador Fernando Gago expresó que el equipo aún necesita trabajo para alcanzar el nivel esperado, especialmente después de un mercado de pases donde se realizaron inversiones significativas. La posibilidad de que Leandro Paredes se una al equipo sigue en el aire, lo que ha generado expectativas entre los aficionados.

Expectativas de los hinchas

Los seguidores de Boca celebraron la llegada de jugadores de renombre como Agustín Marchesín, Ander Herrera y Alan Velasco, pero son conscientes de que deben mantener la esperanza respecto a la posible incorporación de Paredes. Su regreso se ha convertido en un tema de gran interés en el fútbol argentino, y la situación ha tomado un nuevo giro con la intervención de Claudio Ranieri, actual director técnico del jugador en la Roma.

Declaraciones de Claudio Ranieri

En una conferencia de prensa, Ranieri comentó: “Todos los rumores que escucho sobre Leandro los escucho de ustedes, no de él. Ciertamente, si él no quiere quedarse, al igual que Hermoso, no detendré a nadie”. Estas declaraciones han resonado en el entorno de Boca, que mantiene abiertas las puertas para recibir a Paredes, quien es considerado un jugador clave para el equipo.

Situación contractual de Leandro Paredes

Leandro Paredes tiene un contrato con la Roma que se extiende hasta junio, con la posibilidad de ser renovado. Las palabras de Ranieri sugieren que el desenlace de las negociaciones depende en gran medida de la decisión de Paredes, quien podría regresar a Argentina si muestra interés en dejar el club italiano. Mientras tanto, Boca está considerando la venta de un jugador al exterior, lo que podría permitirles extender el plazo para incorporar nuevos futbolistas hasta marzo.

Incertidumbre en torno a la vuelta de Paredes

A pesar de las señales positivas que habían generado expectativas entre los hinchas de Boca sobre el regreso de Paredes, una reciente información ha sembrado dudas. El periodista Germán García Grova reveló en TyC Sports que tuvo una conversación con alguien cercano a la esposa de Paredes, donde se mencionaron documentos y conversaciones que indicaban: ‘estamos dudando si volvemos’. Además, García Grova añadió: “Algo cambió entre la semana pasada y esta semana. ¿Qué? No lo sé. Pero evidentemente dentro del mundo Paredes no hay un claro convencimiento”.

Desempeño anterior de Paredes en Boca

Durante su primer ciclo en Boca, Leandro Paredes tuvo un desempeño notable, anotando 5 goles en 31 partidos. Su regreso es esperado con ansias por los aficionados, quienes consideran que su experiencia y calidad podrían ser fundamentales para el equipo en la presente temporada.