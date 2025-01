Fernando Solabarrieta se sincera sobre su lucha personal y el reto de Carcuro en 24 Horas

Fernando Solabarrieta, conocido comentarista deportivo, participó en el programa Car-Curo de 24 Horas, donde abordó los retos personales que ha enfrentado recientemente, incluyendo su lucha contra la adicción al alcohol y su separación de Ivette Vergara.

Conflictos personales y profesionales

Durante la conversación con Pedro Carcuro, el conductor del programa no dudó en señalar que Solabarrieta había desperdiciado una oportunidad única en su carrera, al referirse a su potencial para convertirse en el sucesor de Felipe Camiroaga. Carcuro expresó: “Yo se lo he dicho a Ivette, más que a nadie, a todas las personas que te conocen, a mis hijos que te conocen hace muchos años, que Fernando es para ser uno en Chile, no el dos. Después de Camiroaga, venía Fernando y te lo farreaste. Hay que ser muy huevón. Porque la palabra es textual, te lo farreaste”, según lo reportado por La Cuarta.

Reflexiones sobre su carrera

En respuesta a las declaraciones de Carcuro, Solabarrieta se mostró reflexivo y comentó que, a pesar de los desafíos, ha tenido la oportunidad de cubrir importantes eventos deportivos, como varios Juegos Olímpicos y Mundiales. Mencionó que su relato durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 ha quedado grabado en la memoria colectiva de los chilenos.

El comentarista expresó: “Tal vez es algo que la gente quería que hiciera, y a lo mejor fue un acto de rebeldía propio. Quizás pude hacer más cosas (…) Pero también es cierto que haciendo mi vida, no retrocediendo ni un centímetro de cómo soy, he logrado muchas cosas, Juegos Olímpicos, Mundiales, aquel famoso relato de Atenas 2004…”

Apoyo y comprensión

Carcuro, al finalizar la conversación, ofreció un mensaje de apoyo a Solabarrieta, afirmando: “Aunque te mandes cagadas, uno igual te quiere”. Esta declaración resalta la complejidad de la relación entre ambos y el entendimiento de las dificultades que enfrenta el comentarista en su vida personal y profesional.