Keita Baldé rompe el silencio sobre su relación con Wanda Nara en medio de un escándalo mediático

En medio de un escándalo mediático que involucra a Mauro Icardi y Wanda Nara, el futbolista senegalés Keita Baldé rompió el silencio y ofreció su versión de los hechos que lo vinculan con la empresaria argentina. En una entrevista con un medio italiano el pasado 8 de febrero, el jugador del Sivasspor abordó la relación extramatrimonial con Wanda, así como las consecuencias que esto ha tenido en su vida personal y familiar. Baldé reconoció públicamente su infidelidad y también afirmó que ella había sido infiel a su ahora esposo, Icardi. Según el futbolista, ambos estaban atravesando problemas en sus respectivas relaciones, lo que llevó a que se encontraran.

“Este juego no es parte de mi vida. Estoy consciente del error que cometí. No estoy echándole solo la culpa, pero mi familia se disolvió”, confesó Baldé a través de un video. Este escándalo no solo afectó a Baldé, sino también a su ex esposa, Simona Guatieri, madre de sus dos hijos, Thiago e Isabel. Simona, quien se pronunció en el programa de televisión Verissimo tras ver el video del jugador, comunicó que esto le hizo confirmar sus sospechas sobre la infidelidad. Refiriéndose al doloroso episodio, expresó: “Traición es una palabra que duele. Cometí el mayor error, una mujer que pertenece a alguien tenía su corazón. La única que amaré por siempre”.

A sus 34 años, Baldé compartió su perspectiva sobre el escándalo, dejando claro que su relación con Simona terminó en abril del año pasado, aunque intentaron salvar su matrimonio por el bienestar de su familia. “Keita y yo nos separamos. Cuando estábamos en el tribunal para separarnos, nuestros abogados pidieron que reconsideráramos, teniendo en cuenta a nuestros hijos que teníamos juntos”, mencionó.

Por su parte, Nara fue contundente al responder: “Creo que la señora habla sola. Denunciamos porque aceptamos que hiciera pública esta historia. Somos totalmente diferentes; preferimos lavar nuestra ropa sucia en casa. Le digo que se concentre en el fútbol y que piense en los chismes”. También habló sobre lo difícil que ha sido afrontar lo sucedido: “Me costó mucho aceptar todo esto, sabía que tenía que hacerlo por mis hijos. Me sentí rota por dentro, me costaba respirar”. Sin embargo, dejó abierta la puerta a una posible reconciliación: “No sé si podremos volver a estar juntos, menos hoy podemos hablar sin resentimientos”.

Las confesiones y declaraciones de Baldé generaron una avalancha de reacciones. Kennys Palacios, estilista y amigo cercano, publicó en la plataforma X: “Cagón 100 mil euros”, en alusión a un rumor que asegura que la pareja Baldé-Guatieri habría recibido esa suma para tratar el tema públicamente. Baldé respondió al comentario con ironía: “Ja, ja, ja. Lo último, cobra más si lleva pruebas”, agregando un emoji de corazón rojo y concluyendo que en marzo se llevará a cabo una presentación judicial pendiente.