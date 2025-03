Mirko Jozic no podrá asistir al Centenario de Colo Colo por razones personales, confirma su hija

La celebración del Centenario de Colo Colo tenía como uno de sus momentos más esperados la visita de Mirko Jozic, el emblemático entrenador croata que llevó al club a ganar la Copa Libertadores en 1991. Sin embargo, la llegada del reconocido DT no se llevará a cabo como se había planeado.



La hija de Jozic, Lana, utilizó las redes sociales para comunicar que su padre no podrá asistir al Estadio Monumental en esta significativa conmemoración. En su declaración pública, Jozic expresó: “lamentablemente, debido a razones estrictamente personales, no podré acudir a Chile en esta importante conmemoración, lo que manifiesto con mucho pesar, ya que mi intención y anhelo era estar en Chile para esta fecha”.

El entrenador, que cuenta con 84 años, había sido invitado por la directiva de Colo Colo para participar en la celebración del Centenario, programada para el próximo 19 de abril, y había aceptado inicialmente la invitación. En un video que compartió en el lanzamiento de las actividades del Centenario, Jozic había manifestado su entusiasmo por regresar a Chile después de 20 años, destacando el cariño recibido por parte de los hinchas: “Desde el día del lanzamiento de las actividades del Centenario, donde compartí un video anunciando mi visita, fueron muchos los mensajes de afecto de ustedes, los hinchas de Colo Colo, con lo que creció la ilusión de volver a Chile”.

A pesar de su deseo de estar presente, Jozic aclaró que no quería causar inconvenientes con su ausencia, afirmando: “Entiendo lo complejo de organizar algo tan grande, por lo que mi intención y la de mi familia está lejos de querer generar un problema”.

La noticia de que uno de los entrenadores más destacados en la historia de Colo Colo no podrá asistir a la celebración del Centenario ha generado una gran expectativa entre los aficionados, quienes esperaban con ansias su regreso al club que lo consagró. La ausencia de Jozic en este evento tan significativo para la institución es un hecho que marcará la conmemoración.