Escritora penquista lanza su libro ante un público casi inexistente en Concepción

Una escritora penquista compartió el triste lanzamiento de su libro en redes sociales, el cual se realizó durante el fin de semana en la Biblioteca Municipal de Concepción y donde no llegaron asistentes.



El momento quedó registrado en la red social de Rosio Fernández, escritora y autora de “Tu voz en mi alma”, novela que presentó frente a un público prácticamente inexistente, ya que solo estuvieron cinco personas que se encontraban de paso por la Biblioteca Municipal. A pesar de haber realizado una difusión en sus redes personales y a través de la cuenta de la institución, la autora se encontró el día viernes 7 de marzo con la ausencia total de asistentes. Sin embargo, esto no la desmotivó y comenzó el evento de su libro, el cual está dedicado al cantante español Pablo Alborán.

El lanzamiento del libro sin público

A través de un video, Fernández, quien también es directora de la Editorial Anokanay, mostró cómo comenzó la presentación del ejemplar. En el clip, la autora expresó: “Hay momentos buenos, pero también malos… La situación fue difícil de manejar, pensábamos irnos o arriesgarnos a escuchar ecos del libro ‘Tu voz en mi alma’ de Rosio Fernández. A pesar del mal momento, no perdimos la alegría”.

En su publicación, Fernández agradeció a quienes se quedaron para escuchar el lanzamiento, mencionando: “Muchas gracias a las personas que escucharon el mensaje y se quedaron para escuchar el lanzamiento de este libro dedicado a Pablo Alborán”. En específico, el video protagonizado por Fernández indica que “esta es mi primera vez que voy a presentar mi libro ‘Tu voz en mi alma’ sin público, así que si tienen que irse para la casa, pueden quedarse un ratito aquí, acompañarme porque voy a leer igual”.

La autora continuó diciendo: “Y voy a leer para todos aquellos amigos que los invité y no vinieron. Así que voy a leer de todos modos para las personas que amablemente se han quedado al lanzamiento”.

Reacciones en redes sociales

El hecho causó diversas impresiones en redes sociales, y tras la difusión del video, muchas personas apoyaron la actitud de Fernández, mientras que otros también dejaron sus impresiones sobre el lamentable momento cultural ocurrido en Concepción.

Factores que influyen en la asistencia

Semanas atrás, en sus mismas redes sociales, la autora compartió una serie de momentos donde realizó el lanzamiento de su libro con una gran cantidad de asistentes, lo que contrasta con la situación en la biblioteca de la ciudad penquista.

En este contexto, Constanza Moncada Merino, periodista y escritora penquista de “Embarazadas de calor”, novela de ciencia ficción, analizó la situación de acuerdo a su reciente experiencia con su propio lanzamiento del ejemplar, en el mismo establecimiento que Rosio Fernández.

Moncada comentó: “Yo creo que en estos casos hay una serie de factores que se conjugan al momento de una presentación de un libro o de cualquier evento cultural literario. Hablando no solamente como mi experiencia como autora, sino también como persona que ha organizado actividades culturales, uno siempre tiene que exponerse en el plano de la no asistencia, más si no te comprometes con tu círculo cercano a que asista”.

La periodista también destacó la importancia de la difusión, señalando: “Creo que la difusión tiene que hacerse semanas antes y de diversas formas, tiene que tener una propuesta de valor distinto”. Además, sugirió que es fundamental apelar a los lectores, sondear el terreno y analizar si el contenido es atractivo para el público.

Moncada añadió: “Quizás también verlo por ese lado, como una mirada con altura de miras y críticas del contenido que quizás se está publicando en la editorial”.

Importancia de asegurar un público base

La autora también enfatizó la necesidad de asegurar un público base, invitando a personas y fomentando el boca a boca. “Y también proponer algo diferente, quizás un moderador que atraiga público o algún influencer que vaya a asistir. Mezclar esos elementos”, sugirió.

Además, destacó la importancia de la correcta difusión del recinto donde se realizará la actividad, utilizando diversas plataformas, tanto en redes sociales como de manera presencial, especialmente para el público mayor que no tiene mayor relación con el área tecnológica.

Moncada concluyó: “Pero son cosas que pasan y creo que es muy valioso la actitud de la autora, muy resiliente y que no se rinda porque son cosas que suelen pasar”.

BioBioChile tomó contacto con Rosio Fernández para conocer su impresión de la situación, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.