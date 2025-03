Conflicto entre Maite Pascal y Jorge Valdivia: ¿llamada amenazante o malentendido?

La semana pasada, Martín González, periodista del programa No es lo mismo, de Tevex, afirmó que Maite Pascal, madre de Maite Orsini, habría realizado una llamada a Jorge Valdivia en un tono poco amistoso. Según González, la llamada fue hecha con rabia y contenía amenazas, donde Pascal habría expresado: “deja de hablar, ¿hasta cuándo?” González hizo estas declaraciones en su espacio de farándula, añadiendo que la situación fue bastante tensa, indicando que “digámoslo en ese contexto, lo reputeó”.

Detalles de la llamada

El periodista reiteró su información durante una entrevista en el programa Hay que decirlo, donde destacó que el llamado fue inesperado, dado que la situación de Jorge Valdivia había estado relativamente tranquila en ese periodo, especialmente después de que Valdivia regresara a su arresto domiciliario nocturno. González comentó: “El llamado fue sorpresivo y en un tono amenazante”, y añadió que la información le fue proporcionada por personas cercanas a la familia de Maite.

Reacción de Maite Pascal

Las declaraciones de González provocaron una fuerte reacción por parte de Maite Pascal, quien utilizó su cuenta de Instagram para expresar su descontento. En una primera publicación, compartió una imagen en la que criticaba a la prensa, afirmando: “Lo que más asusta no es el hecho de que los medios nos mienten. Es el hecho de que la mayoría de ustedes les creen”.

En una segunda publicación, Maite Pascal incluyó una foto de González siendo entrevistado por el programa de Canal 13, y escribió: “¿Quién sabe cómo se llama este mentiroso?” Aunque no proporcionó más detalles sobre la controversia, sus palabras sugieren que está desmintiendo la información divulgada por el periodista.

Comentarios de Daniela Aránguiz

Además, Daniela Aránguiz se unió a la controversia. Al ser consultada sobre el tema, declaró: “no tengo ni pruebas ni dudas”, pero también negó ser la responsable de haber filtrado dicha información. Aránguiz enfatizó: “Si quiero contar algo, lo contaría yo. Entonces a mí no me cuelguen muertos que no son míos”.