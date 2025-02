Santiago Maratea se une a Colegiales en la Primera Nacional con la mira en el progreso y el trabajo en equipo

Santiago Maratea se ha convertido en una figura destacada en el ámbito del fútbol argentino desde principios de 2023, cuando llevó a cabo una colecta solidaria que superó los 500 millones de pesos para ayudar al club Independiente a saldar sus deudas con jugadores, entrenadores y otros clubes. Gracias a esta iniciativa, el equipo de Avellaneda pudo resolver algunas de sus obligaciones financieras. Posteriormente, Maratea continuó su vinculación con el deporte al debutar en Ezeiza FC, un equipo que participa en el Torneo Promocional Amateur.

Nuevo desafío en Colegiales

Recientemente, Santiago Maratea fue confirmado como nuevo refuerzo del Club Atlético Colegiales, que compite en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Maratea, de 32 años, se unirá al equipo en la categoría de Reserva, con la esperanza de avanzar hacia la Primera División. Este movimiento se produce justo antes de que Colegiales enfrente a Arsenal en la tercera fecha de la Zona A, donde el club le dio la bienvenida al influencer, quien comenzará a entrenar con sus nuevos compañeros en el segundo equipo del club.

Entrenamiento y expectativas

Durante su tiempo en la Reserva, Maratea tendrá la oportunidad de realizar pruebas junto a sus compañeros, y el entrenador del equipo definirá su rol dentro del plantel. Aunque su participación en la Primera División no está garantizada, existe la posibilidad de que logre ascender al primer equipo si demuestra su valía en los entrenamientos y partidos.

Contexto de la llegada de Maratea

La llegada de Santiago Maratea a Colegiales no es un hecho aislado, ya que en el pasado se han dado situaciones similares en el fútbol argentino. Un caso notable fue el de Spreen, otro influencer que fue fichado por Deportivo Riestra el año anterior y que jugó un minuto en un partido contra Vélez Sarsfield. Este evento generó un gran revuelo en las redes sociales y resultó en multas para ambos, tanto para Spreen como para el club. Ahora, Maratea busca seguir un camino similar al participar en la Primera Nacional.

Declaraciones de Maratea

Tras la confirmación de su fichaje, Santiago Maratea compartió sus impresiones sobre su nueva aventura en el fútbol argentino. En sus declaraciones, enfatizó que su objetivo no es ser lanzado directamente a jugar en la Primera División, sino que su intención es entrenar, progresar y ganarse un lugar en el equipo. Aclaró que no realizará ninguna colecta para el club, pero que está dispuesto a ayudar a la institución de Munro en la medida de lo posible.

Maratea expresó: “La idea no es que me metan de la nada a jugar en Primera ni mucho menos. Es entrenar, progresar y ganarme mi lugar si se me da la posibilidad. Obviamente cualquier otra cosa que pueda ayudar al club lo voy a hacer. El fin es con seriedad, poder meterme, entrenar, progresar y compartir tiempo en el club con los chicos del plantel”.

Con esta nueva etapa, Santiago Maratea se prepara para enfrentar los retos que le depara su carrera en el fútbol argentino.