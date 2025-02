Revelan oscuro pasado amoroso de Felipe Kast: ¿es realmente el hombre ideal para Pamela Díaz?

Claudia Schmitd reveló detalles sobre el pasado amoroso de Felipe Kast, sugiriendo que su comportamiento no es el más adecuado para una relación seria. En el contexto actual, el senador se encuentra en una relación con Pamela Díaz, aunque ambos han mantenido en secreto la confirmación de su noviazgo. Sin embargo, han sido vistos juntos en diversas ocasiones, lo que ha alimentado los rumores sobre su romance.

Revelaciones sobre la infidelidad de Felipe Kast

Durante una reciente emisión del programa “Que te lo digo”, Claudia Schmitd expresó sus preocupaciones sobre la idoneidad de Felipe Kast como pareja para Pamela Díaz. “Yo no soy nadie para elegirle a la pareja a Pamela, no soy ni cercana, ni nada por el estilo. Pero a ese hombre no me gusta, yo creo que ese hombre es muy infiel”, afirmó Schmitd, dejando entrever su desconfianza hacia el senador.

La panelista recordó que su conocimiento sobre las infidelidades de Kast proviene de su tiempo como colaboradora en el programa “Intrusos”. En ese entonces, recibió un mensaje de un usuario de Instagram que le compartió información sobre la vida amorosa del político. “Esa persona me contactó y me contó toda su historia con Felipe Kast, en la cual me mandaron todos los mensajes y eran de una relación en la cual Felipe estaba siendo infiel”, relató Schmitd.

Intentos de hacer pública la información

Claudia Schmitd intentó en su momento que esta información saliera a la luz, pero se encontró con obstáculos. Según sus palabras, en su programa anterior no quisieron abordar el tema, ya que no deseaban involucrarse con figuras del ámbito político. “En mi programa, en el cual yo estuviese, no quisieron hacer el tema porque no se metían con políticos”, explicó.

Además, Schmitd intentó compartir la información con un colega del mismo rubro, pero este también se negó a publicarla debido a la figura de Felipe Kast. La revelación de Schmitd ha generado un debate sobre la vida personal del senador y su relación actual con Pamela Díaz, quien, a pesar de los rumores, no ha confirmado oficialmente su vínculo con Kast.