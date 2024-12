Sebastián Pérez revela su decisión de dejar Universidad Católica por falta de minutos

Sebastián Pérez, nuevo portero de Palestino para el 2025, conversó con Los Tenores de ADN y explicó por qué no siguió en Universidad Católica, donde terminó siendo titular en la parte final del campeonato, luego de varios meses en los que Thomas Guillier atajó para los “cruzados”.



Razones de la salida de Sebastián Pérez de Universidad Católica

Pérez, conocido como el “Zanahoria”, compartió detalles sobre su decisión de dejar Universidad Católica. En su conversación, mencionó que le informaron que en el año 2025 no tendría la cantidad de minutos que deseaba. Esto se debía, en parte, a la situación de los minutos sub 21, donde se encuentra Thomas Guillier, quien ha sido el portero titular en varias ocasiones.

El portero expresó: “Me dijeron que el 2025 yo no iba a tener los minutos que deseaba, quizás por el tema de los minutos sub 21, que ahí está Thomas Guillier, pero no me explicaron los motivos”. Esta falta de claridad en la comunicación sobre su rol en el equipo fue un factor determinante en su decisión de buscar un nuevo club.

La búsqueda de continuidad en Palestino

Sebastián Pérez también destacó su deseo de tener una mayor continuidad en su carrera. A pesar de haber sido titular en la parte final del campeonato con Universidad Católica, su objetivo es jugar más minutos en el campo. En este sentido, el nuevo desafío en Palestino representa una oportunidad para cumplir con sus metas.

El portero concluyó su intervención afirmando: “Obviamente uno quiere jugar más minutos, así que preferí ir en busca de una mayor continuidad. Todavía tengo metas que cumplir”. Con esta declaración, Pérez reafirma su compromiso con su desarrollo profesional y su deseo de ser un jugador activo en el próximo campeonato.