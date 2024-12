El controvertido regreso de Jorge Valdivia a la cárcel: ¿qué revelan las declaraciones?

En el programa «Sígueme» de TV+, se abordó el caso judicial de Jorge Valdivia, quien ha regresado a la cárcel de Rancagua para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva. Esta decisión se tomó tras las denuncias de dos mujeres que lo acusan del delito de violación.

Declaraciones de la abogada de Jorge Valdivia

La abogada Paula Valdivia, quien representa al ex futbolista, afirmó que las relaciones sexuales que mantuvo su cliente con las denunciantes fueron consensuadas. Durante el programa, se discutieron estas afirmaciones, y la panelista Daniela Aránguiz salió en defensa de su ex esposo.

Comentarios de Daniela Aránguiz

Aránguiz expresó: “Yo creo que tenemos que ser súper conscientes como mujeres y les quiere dar un consejo a todas las mujeres. Tienen que ser conscientes y a las 5 de la mañana uno no va a conversar ni jugar al luche al departamento de un hombre, sobre todo cuando vienen de una fiesta”.

Continuó argumentando que si una persona desea tener relaciones sexuales, debería ir al departamento de la otra persona. “Lo mismo que invitar a alguien a tu casa después de una fiesta, después de unos tragos, uno ya es una persona adulta”, añadió.

La conductora del programa, Julia Vial, le respondió que, a pesar de lo que mencionaba, eso no constituía un consentimiento para mantener relaciones sexuales. Sin embargo, Aránguiz persistió en su defensa, afirmando: “Cuando tú te juntas con una persona a hablar de trabajo no le preguntas su estado civil, lo digo por el caso de tatuadora, la primera denuncia”.

Argumentos sobre el consentimiento

Aránguiz continuó su exposición, indicando que si se establece una conversación de trabajo, no es relevante preguntar sobre el estado civil de la otra persona. “Si le preguntas es porque tienes otro interés con esa persona”, argumentó.

Cuando Vial sugirió que podría suceder que alguien se arrepienta de estar en un lugar, Aránguiz replicó: “Entonces váyase, váyase con su amiga. Así como tú te tomaste un Uber después de, antes de eso, ándate. Aquí no estás sola, estás con un grupo”.

La panelista enfatizó que la situación era diferente si se tratara de un caso en el que una persona fuera forzada a entrar. “Diferente sería que te pongan un pañuelo o que te entren arrastrando (…) pero si tú puedes entrar, también puedes salir. Y ahí no estaban dos personas solas, era un grupo”, expresó.

Apoyo a Jorge Valdivia

Finalmente, Daniela Aránguiz manifestó su apoyo y confianza en Jorge Valdivia, con quien tiene dos hijos. Afirmó que cree en su inocencia, diciendo: “Yo voy a decir algo, sin querer quemarme, pero vi mensajes de mujeres que cuando yo estaba casada con Jorge que se ofrecían, necesidad yo creo que no hay”.

Aránguiz también comentó: “La justicia lo está viendo, respeto a la justicia y ojalá que todo siga su curso y que se sepa la verdad de todo lo que está pasando ahora. Pero yo sé… yo conozco a Jorge, no me quiero equivocar en lo que estoy diciendo, pero yo sé que no hay necesidad de drogar a nadie”.

Concluyó su intervención afirmando: “Siento que tengo el deber de quizás ser la voz de mis hijos y ellos le creen profundamente a su padre. Si ellos le creen, yo no tengo duda que Jorge no hizo esto, ni una”.