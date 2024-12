¿Qué llevó a Nahuel Viera a romper el silencio sobre su hermana Millaray?

Recientemente, el hermano de Millaray Viera, Nahuel, utilizó sus plataformas en redes sociales para realizar acusaciones sobre la relación familiar con la animadora, afirmando que ella ha cortado lazos con su familia, incluyendo a sus hermanos y a su madre, Mónica Aguirre. Esta situación ha surgido en el contexto del debut musical de Millaray, quien ha colaborado con Gonzalo Yáñez para lanzar un nuevo tema titulado «Amor fugitivo».

Acusaciones de ruptura familiar

En su mensaje, Nahuel se dirigió a sus seguidores y amigos, agradeciendo los videos que le enviaban de su hermana Millaray interpretando música. Sin embargo, hizo un llamado a que cesaran esos envíos, explicando la situación familiar. “Queridos amigos y seguidores, les agradezco todos los videos que me envían de mi hermana Millaray cantando, pero les voy a pedir que dejen de hacerlo, por favor“, comenzó su publicación.

Detalles de la relación familiar

Nahuel continuó su mensaje afirmando que su hermana ha decidido romper los vínculos con su familia, indicando que “Mi hermana decidió romper vínculo con nuestra familia (hermanos y madre, al menos). No tenemos relación con ella“. Esta declaración ha generado un gran interés y especulación entre los seguidores de la familia y los fans de Millaray.

A pesar de su deseo de felicitar a Millaray por su incursión en la música, Nahuel expresó que eso no sería posible debido a la falta de coincidencia en sus relatos familiares. “Y aunque me encantaría felicitarla por lanzar música por fin, no va a poder ocurrir. Nuestros relatos no coinciden, así que ni se moleste en preguntar, gracias“, concluyó.

Este conflicto familiar ha captado la atención de los medios y de los seguidores de Millaray, quienes han estado siguiendo de cerca su carrera musical y su vida personal.