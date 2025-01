Sergio Goycochea recuerda su dolorosa ausencia en el nacimiento de su hija Paloma durante su carrera

Sergio Goycochea, reconocido como uno de los arqueros más destacados en la historia de la Selección Argentina, ha dejado una huella imborrable en el fútbol, especialmente por su actuación en la Copa del Mundo de 1990. Aunque no logró alzarse con el trofeo, su habilidad para detener penales, particularmente en los partidos contra Yugoslavia y el equipo nacional, le valió el cariño de los aficionados. Sin embargo, su carrera profesional tuvo un costo personal significativo, ya que tuvo que sacrificar momentos importantes de su vida familiar, un hecho que su hija Paloma recuerda con claridad.

La ausencia en momentos cruciales

Goycochea, al igual que muchos futbolistas, enfrentó la difícil realidad de perderse eventos significativos debido a su compromiso con el deporte. Uno de los momentos más dolorosos para él fue no poder estar presente en el nacimiento de su hija Paloma. En una reciente entrevista en el programa “#VivaLaFamilia” de Infobae, ambos compartieron recuerdos y reflexionaron sobre su relación. Durante la conversación, el arquero de 61 años le preguntó a Paloma: “Del uno al diez, ¿qué tan presente estuve en tu vida? Por esta cuestión tu madre también me saca kilómetros”. La respuesta de Paloma fue clara: “Lejos de mamá. Vos no estuviste en mi nacimiento. Tampoco en mi recibida. Con tu trabajo era muy difícil estar presente”.

Reflexiones sobre la paternidad y el fútbol

A pesar de que Paloma no guarda rencor hacia su padre, Goycochea es consciente de que su ausencia en el nacimiento de su hija es uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado. En ese tiempo, se encontraba con la Selección Argentina preparándose para el repechaje contra Australia para el Mundial de 1994. Goycochea expresó: “La tengo como una gran factura que me pasó la profesión. Vos te podés perder un cumpleaños, pero hay diez más. En cambio, nacimiento hay uno solo, ya que son esas cosas únicas e irrepetibles”.

El legado de Goycochea en la historia del fútbol argentino

La trayectoria de Goycochea en la Selección Argentina lo coloca entre los arqueros más memorables del país. Junto a otros grandes como Amadeo Carrizo, Ubaldo Matildo Fillol, Nery Pumpido y Dibu Martínez, ha contribuido a la rica historia del fútbol argentino. En una conversación reciente, Goycochea compartió su perspectiva sobre los mejores arqueros de la selección, afirmando: “Desde lo técnico, estoy lejos del lote de grandes arqueros que tuvo la Selección Argentina. Pero desde lo emocional, sin soberbia lo digo, creo que están el ‘Dibu’, el ‘Pato’ y después vengo yo. Porque lo del 90 fue muy fuerte”.

Goycochea también destacó cómo la conexión emocional con los aficionados puede llevar a confusiones, mencionando que hay quienes comparan su legado con el de Dibu Martínez, quien fue campeón del mundo, a pesar de que él mismo no logró ese título, recordando que “Si perdimos la final con Alemania”.

Este diálogo entre Goycochea y su hija Paloma, así como sus reflexiones sobre su carrera, subrayan la complejidad de ser un deportista profesional y las decisiones difíciles que deben tomarse en el camino.