El nuevo documental de Alex Gibney indaga en el controvertido caso de Luigi Mangione

Un nuevo documental sobre el crimen de Luigi Mangione, presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, está en desarrollo por el director y productor Alex Gibney. La producción se llevará a cabo bajo la colaboración de Anonymous Content y Jigsaw Productions, según lo informado por The Hollywood Reporter este lunes.

Detalles del documental

El documental se centrará en la historia de Luigi Mangione, quien a sus 26 años fue arrestado recientemente tras ser visto en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania. Actualmente, se encuentra en una prisión de máxima seguridad mientras se espera una posible extradición a Nueva York. La producción explorará “la ejecución aparentemente meticulosa del crimen, pasando por el manifiesto del presunto asesino y su formación en la Ivy League”, según declaraciones de las productoras.

Contexto del crimen

El crimen ha generado un considerable interés en las redes sociales, donde se ha interpretado por algunos como un “correctivo” a la industria de los seguros de salud en Estados Unidos. La figura de Mangione ha sido presentada en las plataformas sociales como un “justiciero” del siglo XXI, lo que ha suscitado un debate nacional sobre el contenido de su manifiesto y la lesión que presentaba en la espalda. Este debate se centra en la frustración de los estadounidenses con el sistema sanitario, la denegación de reclamaciones y atención por parte de las aseguradoras médicas, así como el creciente costo de los servicios médicos en el país.

Producción y trayectoria de Alex Gibney

Alex Gibney es un reconocido productor de documentales, famoso por su trabajo en “Taxi to the dark side”, un documental que ganó un Oscar en 2008 y que examinaba la política estadounidense en relación con la tortura e interrogación, especialmente en el contexto de la CIA. Recientemente, Gibney también lanzó un documental sobre los cargos de corrupción del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, titulado “The Bibi files”. Además, está trabajando en un documental sobre las memorias del novelista Salman Rushdie, titulado “Knife: meditations after an attempted murder”, así como en otro proyecto relacionado con Elon Musk.

Aún no se ha determinado si el documental sobre Luigi Mangione adoptará un formato largo o se dividirá en episodios.