Andrés Caniulef revela el conflicto ético que lo aleja de Sergio Rojas en el mundo del espectáculo

Andrés Caniulef se pronunció sobre su relación con Sergio Rojas, tras el conflicto que surgió entre Rojas y Facundo González en el programa “Palabra Honor”. Caniulef había criticado a Rojas, acusándolo de utilizar a su pareja, Oriana Marzoli, para ganar notoriedad y dinero. En una conversación con Dash, Malito y Félix, Caniulef expresó su postura sobre la ética de su excompañero de “Me late”.

La ética en el periodismo de farándula

Caniulef afirmó: “Cuando trabajo con Sergio mi trabajo es la información en base a un hecho real. Pero cuando no trabajamos juntos él funciona de una forma que no comparto. Por eso yo no trabajo con él”. Además, destacó que su forma de hacer periodismo es muy diferente a la de Rojas, lo que genera un conflicto ético y moral entre ambos. “No podríamos tener una relación si trabajáramos juntos, estaríamos en conflicto constantemente”, enfatizó Caniulef.

Reencuentro en un contexto diferente

En los primeros episodios del reality show, se han presentado diversas interacciones entre excolegas que habían estado distanciados. Uno de los casos más destacados es el de Sergio Rojas y Andrés Caniulef, quienes, tras un tiempo separados, han vuelto a ser amigos en el entorno de Canal 13.

Rojas compartió con Publimetro.cl sus impresiones sobre este reencuentro, señalando que había temas pendientes que necesitaban ser discutidos. “Con Andrés tenía temas pendientes que no había podido conversar con él”, comentó Rojas, añadiendo que se sintió satisfecho de que Caniulef se abriera y compartiera sus experiencias recientes.

Conversaciones profundas y reflexiones

Rojas también mencionó que tuvieron una conversación más profunda, donde abordaron la salida de Caniulef de Mega y el impacto que tuvo en su vida. “Ahondar en esto de estar utilizando pastillas para bajar de peso, lo que le produjo un desorden en lo emocional, en lo conductual”, explicó Rojas, refiriéndose a la presión que siente al estar en un canal de gran audiencia.

En cuanto a la participación de Caniulef en el reality, Rojas observó que lo ha visto tranquilo y notó que ha comenzado a resolver algunos temas familiares. “Él dice estar cumpliendo el sueño de su padre, y yo creo que él cargaba con esa mochila de no ser tal vez el hijo que su papá esperaba”, reflexionó Rojas, aludiendo a la historia familiar de Caniulef, cuyo padre proviene de la milicia.

Rojas concluyó que Caniulef parece estar entendiendo que los sueños que debe cumplir son los propios, más que los de su familia. “Los primeros sueños que él debe cumplir son los propios más que los de sus cercanos”, finalizó el periodista de “Que te lo digo”.

Este reencuentro y las conversaciones entre Caniulef y Rojas reflejan un proceso de reconciliación y autodescubrimiento en un contexto mediático que a menudo exige mucho de sus participantes.