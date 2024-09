Angélica Sepúlveda revela un dolor oculto por la salud de su papá tras un ACV

Angélica Sepúlveda comparte la difícil situación de salud de su padre tras un ACV, pero asegura que está evolucionando y comenzará su recuperación.

Angélica Sepúlveda ha estado activa en las redes sociales, donde comparte regularmente fotos y momentos de su vida con sus seguidores. Sin embargo, este jueves utilizó su cuenta de Instagram para comunicar una noticia que le resulta dolorosa: su padre se encuentra en una situación crítica de salud tras haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). En su mensaje, Sepúlveda reveló que su padre está internado y su pronóstico es reservado.

En su publicación, la conocida figura de las redes sociales comenzó expresando: “Querida familia virtual, hay algo que tenía full secreto, un dolor indescriptible que me hizo llorar a mares estos días con mi almohada”. Continuó narrando los eventos que la llevaron a recibir la noticia sobre la salud de su padre. Relató que, tras una reunión de trabajo en Santiago, al regresar a su departamento, encontró múltiples llamadas y mensajes de WhatsApp de su familia, lo que le generó una gran preocupación. “De inmediato me asusté, escuché un audio y se me borró la vida. Sentí que moría y no podía llamar, me nublé, mi papá estaba en urgencias”, añadió.

A pesar de la gravedad de la situación, Sepúlveda intentó tranquilizar a sus seguidores al informar que su padre ha mostrado signos de mejoría. “Hoy lo cuento, porque ya pasó lo peor. Está hospitalizado, evolucionando como el campeón que es. Será un proceso largo, pero Dios hará milagros en ti, papito bello”, expresó. Además, enfatizó su compromiso con la recuperación de su padre, afirmando: “Te amamos y si hay que llevarte a Marte para tu recuperación, lo haremos, cueste lo cueste, porque si ayer pensé en aceptar un trabajo, hoy aceptaré tres. Nada te va a faltar”.