Antonella Ríos revela detalles sobre su relación con Marcelo Barticciotto tras el polémico portonazo

Antonella Ríos ha compartido detalles sobre su relación con Marcelo Barticciotto, especialmente tras un reciente incidente que generó rumores sobre su romance. La panelista del programa “Que te lo digo” se sinceró en el podcast “Nada que Perder”, donde conversó con los periodistas Roberto Cox y Nico Cabargas sobre su vida sentimental y la situación actual con Barticciotto.

Incidente y rumores de romance

Recientemente, Ríos y Barticciotto fueron víctimas de un violento portonazo en medio de la noche, lo que avivó los rumores sobre una posible relación entre ambos. En este contexto, Antonella explicó que tras el incidente, comenzaron a surgir especulaciones en el mundo de la farándula sobre su vínculo. “Cuando salió lo del portonazo, empezaron a hablar en farándula que había una persona con la que él salía, y a mí me empezaron a decir que yo me había metido en una relación… Entonces había una niña equis, extra, y yo, entonces claro, no voy a estar en un lugar donde soy plato de segunda mesa”, comentó Ríos, refiriéndose a la influencia de una tercera persona en su relación.

El final de la relación

Durante la conversación, el periodista Cox le preguntó a Antonella si realmente habían puesto fin a su romance, a lo que ella respondió afirmativamente: “sí, todísimo”. A pesar de que existe un contacto ocasional entre ambos, Ríos aclaró que “ya no pasa nada” en términos románticos.

Reflexiones sobre la relación

Antonella Ríos describió su relación con Barticciotto como “muy de amigos”, y enfatizó que no se sentía enamorada de él, aunque disfrutaba de sus conversaciones. “Me daba ternura su manera de ser”, expresó. Además, lamentó que Barticciotto no se comprometiera a mantener la relación, señalando que hubiera sido correcto que él reconociera su conexión. “No es que yo quisiera que me reconociera, pero creo que hubiese sido bastante correcto que él hubiese dicho: ‘Sí, estábamos ahí, fue una mala decisión con Antonella, pero estábamos conversando y listo, nos equivocamos’. Pero como que dejó la cosa rebotando. Me molestó un poco que me dejara jugando sola”, concluyó Ríos en el programa de YouTube.