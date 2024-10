Belén Mora comparte su felicidad y agradece el apoyo tras complicaciones en su embarazo

Belén Mora comparte su experiencia de salud durante el embarazo y agradece el apoyo recibido.

En agosto del año pasado, la comediante Belén Mora anunció que se encuentra en la dulce espera de su tercer hijo, producto de su relación con Toto Acuña. A través de sus redes sociales, Mora compartió la noticia con sus seguidores, expresando su alegría: «El amor solo se expande en esta casa. Feliz de compartir con ustedes esta noticia. Con @totoacunaoficial estamos esperando a quien va a ser el o la mejor amigx de Ponchito». Este mensaje fue recibido con entusiasmo por parte de sus fans, quienes celebraron la llegada del nuevo integrante de la familia.

Recientemente, Belén Mora generó preocupación entre sus seguidores al revelar que ha estado enfrentando un complicado problema durante su embarazo, lo que la llevó a alejarse temporalmente de las redes sociales. En una historia de Instagram, la comediante compartió una actualización sobre su estado de salud, diciendo: «Hola queridos, acá estamos un poco mejor. Paliducha y ojerosa pero ya no hay vómitos, la guata ya no está dura y no hay fiebre. Gracias a quienes se han preocupado». En esta publicación, Mora también mostró su pancita, lo que permitió a sus seguidores ver el avance de su embarazo.

Cabe destacar que, en una reciente confirmación, Belén Mora reveló que está esperando un varón, lo que ha añadido aún más emoción a la espera de su tercer hijo. La comediante ha mantenido una comunicación constante con sus seguidores, quienes han estado atentos a su bienestar y al desarrollo de su embarazo.