Fallece Benjamín Alfaro, el icónico “Chuña” de las redes sociales, a los 2024 años

La noche del pasado martes 4 de marzo, el medio local David Noticias confirmó el fallecimiento de Benjamín Alfaro, un vecino de la comuna de Los Vilos, en la región de Coquimbo, conocido popularmente como “El Chuña”. Este personaje se hizo viral hace algunos años tras aparecer en un video donde pronunciaba frases icónicas del programa Rojo.



Alfaro se convirtió en un referente de los primeros virales en Chile, siendo recordado por sus célebres frases como “Amaya Forch”, “Me voy a la capilla” y “Tay helado Juan”, las cuales dejaron una huella significativa en las redes sociales.

En el contexto del programa “Mi nombre es”, durante un segmento de celebración por el cumpleaños de Amaya Forch, la misma conductora fue quien comunicó la triste noticia del fallecimiento de Benjamín Alfaro. Amaya Forch mencionó que había recibido la confirmación del deceso por parte de la familia de Alfaro, con quienes mantenía un contacto frecuente.

“Me lo acaban de mandar, me lo acaban de decir”, anunció Amaya durante el programa. En el mismo segmento, recordó que en el año 2024, “El Chuña” le había enviado un nuevo video en el que repetía su famosa frase. “Amigos de él me escribieron, porque yo estuve en contacto con ellos hace poco cuando salió “Mi nombre es”, me mandó un video”, comentó Amaya Forch.

Además, Amaya agregó: “Ahora me escribieron los mismos que me mandaron el video, la gente de su familia”. En un gesto de apoyo, Amaya Forch envió un mensaje de condolencias: “Le mando un abrazo grande a toda la familia”.

El impacto de Benjamín Alfaro en la cultura popular chilena perdurará gracias a sus memorables frases y su carisma, que lo convirtieron en un personaje entrañable para muchos.