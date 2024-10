Benjamín Vicuña confiesa lo que le cuesta aceptar sobre su propia imagen

El actor chileno Benjamín Vicuña ha logrado consolidar su carrera en Argentina, donde recientemente participó en una entrevista íntima con el programa digital de la revista Caras. Durante esta conversación, Vicuña compartió detalles sobre su vida personal y profesional, revelando aspectos de su trayectoria y su relación con la actuación.

En la charla, conducida por el periodista y director de la revista, Héctor Maugeri, Vicuña se adentró en su carrera artística, describiéndola como “maravillosa” y expresando que tuvo la fortuna de descubrir su vocación desde una edad temprana. En este contexto, el actor mencionó que “la actuación es el amor que más me duró”, lo que subraya su profunda conexión con el arte de actuar. Vicuña también destacó que la actuación es un “oficio que se construye día a día”, lo que refleja su compromiso y dedicación hacia su profesión.

El actor chileno continuó explicando cómo su carrera ha influido en su vida personal, indicando que ha tenido obras que le han permitido sanar situaciones personales y otras que lo han llevado a explorar “zonas incómodas” de su ser. Esta reflexión pone de manifiesto el impacto que la actuación ha tenido en su desarrollo personal y emocional.

Además, Vicuña se refirió a su enfoque profesional, señalando que no teme a los errores, lo que considera un rasgo de valentía. “Soy un actor que prueba muchas cosas, con cierta versatilidad”, afirmó, añadiendo que tiene la capacidad de desempeñarse en diversos géneros, desde thrillers hasta comedias, lo que resalta su adaptabilidad en el ámbito actoral.

En un momento más personal de la entrevista, Vicuña confesó que le resulta difícil verse a sí mismo en pantalla. Reconoció que no disfruta de mirarse en el espejo y que es crítico consigo mismo. “Me cuesta mirarme. No lo digo pero me cuesta. Soy crítico y trato de no empalagarme con mi propia imagen”, expresó. También mencionó que, a diferencia de otros actores que revisan sus escenas en monitores, él prefiere evitarlo, ya que a veces se siente desconectado de su imagen pasada. “A veces me desconozco cuando veo al Benjamín de hace 20 años. Por lo mismo evito mirarme al espejo”, reveló, lo que indica una lucha interna con su propia percepción y la imagen que proyecta.