Benjamín Vicuña revela un secreto sobre su relación con su propia imagen

Benjamín Vicuña ha estado en el centro de atención mediática debido a la controversia que rodea la separación entre Pampita y Roberto García Moritán. A pesar de esto, el actor chileno ha aprovechado la oportunidad para compartir sus reflexiones sobre su carrera en una reciente entrevista con la revista Caras, en su edición argentina. Durante la conversación, Vicuña habló sobre su trayectoria profesional y sus proyectos actuales. En este momento, el actor forma parte de la serie “La voz ausente”, disponible en Disney +, y también protagoniza la comedia “Envidiosa” en Netflix. Además, se encuentra en el teatro con la obra “Felicidades”, tras haber participado en dos películas.

Vicuña expresó su pasión por la actuación, describiéndola como “una vocación maravillosa que tuve la suerte de descubrir de joven”. En sus palabras, el actor enfatiza que la actuación es “un oficio que se construye día a día”. A lo largo de la entrevista, también compartió cómo algunas de sus obras le han permitido sanar situaciones personales y explorar aspectos incómodos de su vida. “Me enamoré de la actuación y he tenido obras que me ayudaron a sanar situaciones personales, otras que me han invitado a bucear en zonas incómodas”, afirmó.

Cuando se le preguntó si se considera un intérprete provocador o valiente, Vicuña admitió: “No lo tengo muy en claro, por lo menos no tengo miedo a equivocarme, que me parece que tiene ciertos rasgos de valentía”. Además, se describió como un actor que experimenta con diferentes estilos y géneros, señalando que tiene “versatilidad en términos de géneros”. Reconoció que es capaz de actuar en un thriller o en una comedia, lo que demuestra su capacidad de adaptación en el ámbito actoral.

En el contexto de su carrera, Vicuña también reflexionó sobre su autoexigencia y su relación con su propia imagen. “Me cuesta mirarme. No lo digo pero me cuesta. Soy crítico y trato de no empalagarme con mi propia imagen. Hay actores que revisan sus escenas en un monitor, pero yo no puedo”, reveló. Esta autocrítica lo lleva a evitar mirarse al espejo, ya que a veces se siente desconectado de su yo más joven. “A veces me desconozco cuando veo al Benjamín de hace 20 años. Por lo mismo evito mirarme al espejo”, concluyó Benjamín Vicuña.