Bombo Fica arrasa en Festival de Las Condes y revela intento de boicot a su show

El comediante Bombo Fica se destacó como el principal protagonista del Festival de Las Condes 2024, donde su actuación logró un récord histórico de 26,8 puntos de rating, convirtiéndose en la presentación más vista en la historia del evento. Dos días después de su exitosa actuación, el humorista fue invitado al programa Plan Perfecto, donde la presentadora Diana Bolocco le dio la bienvenida para discutir el impacto de su rutina.

Éxito en el Festival de Las Condes

Bombo Fica expresó su alegría por el resultado de su presentación, afirmando: “Estoy súper contento, estoy feliz. La verdad es que trabajamos para esto (…) Estoy muy contento del resultado, creo que fue un resultado maravilloso”. Durante la conversación, el comediante también destacó la conexión que logró establecer con el público, indicando que aunque esperaba un buen rating, no sabía que sería un récord. “Me esperaba un buen rating, no sabía si iba a ser histórico o no, pero esperaba un buen rating. Trabajamos para eso, entonces yo esperaba que la gente nos siquiera”, comentó.

Intento de boicot y críticas

Sin embargo, en medio de la conversación, Bombo Fica reveló una situación incómoda que enfrentó antes de su show. Según sus declaraciones, hubo un intento de boicot a su presentación por motivos políticos. “Había mucha morbosidad. Incluso había algunos que llamaban a no ver mi show. Yo doy para todo, si soy comunista, yo iba a actuar en una comuna que es de derecha…”, mencionó, utilizando el humor para abordar el trasfondo de las críticas.

El humorista también reflexionó sobre los ataques personales que ha recibido de ciertos sectores, afirmando: “Hay gente que me quiere mucho, pero también hay un sector que tiene una rivalidad… En realidad, ellos pierden su tiempo en odiarme”. Además, Bombo Fica concluyó con una observación sobre el odio, diciendo: “El odio lo que provoca es simplemente una pérdida de tiempo, cuando uno tiene que dedicarle tiempo al amor y no al odio”.