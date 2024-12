Mon Laferte revela detalles inesperados sobre su colaboración con Los Bunkers en Unplugged

La colaboración entre Mon Laferte y la banda chilena Los Bunkers en el MTV Unplugged ha generado gran expectativa y entusiasmo entre los fanáticos de la música. La artista, quien recientemente ganó un Grammy Latino, compartió detalles sobre su experiencia al unirse a la icónica banda para interpretar la canción “Quiero Dormir Cansado”.

Detalles de la colaboración

En una entrevista con el área digital de Chilevisión, Mon Laferte, de 41 años, expresó su alegría por participar en este proyecto. Laferte relató que la invitación llegó a través de un mensaje de Francis, el guitarrista de Los Bunkers, quien le propuso unirse al Unplugged. La artista recordó: “Un día me mandó un WhatsApp Francis y me dijo ‘oye, vamos a hacer el Unplugged, no sé qué, y yo ‘sí, altiro‘”. Laferte, conocida por su estilo romántico, se mostró entusiasmada con la idea de interpretar la canción, afirmando: “Aparte, me contó de la canción que íbamos a hacer, y yo que soy una romántica, cebolla, empedernida, dije ‘por supuesto que sí: hay que hacer esa canción’”.

La cantante también destacó la calidez y amabilidad de la banda, describiéndolos como “muy lindos, muy amorosos”, y expresó su honor por poder cantar junto a ellos.

Reconocimiento en México

Durante la conversación, Mon Laferte también se refirió al éxito de Los Bunkers en México, donde la banda ha logrado establecerse y ser reconocida. Laferte comentó: “‘Los Bunkers’ tienen un camino recorrido también en México. Ellos han participado en festivales, en ‘Vive Latino’, y son una banda reconocida allá también”. La artista manifestó su satisfacción por el impacto que los músicos chilenos están teniendo en el extranjero, señalando que es emocionante ver a artistas de Chile lograr reconocimiento en otros países.

Posibilidad de un MTV Unplugged propio

En la misma entrevista, se le preguntó a Mon Laferte si le gustaría tener su propio MTV Unplugged. Laferte respondió sin dudar: “he participado en un par de MTV Unplugged. ¿Me gustaría tener uno?: sí, sería muy bonito”. La artista reflexionó sobre la conexión emocional que tiene con los Unplugged, mencionando que los primeros que vio fueron significativos para ella, lo que la motiva a desear realizar uno propio en el futuro.