Tensión en Primer Plano: Carla Ballero y Daniella Campos enfrentan acusaciones de robo

Carla Ballero y Daniella Campos protagonizaron un intenso enfrentamiento en el episodio de este domingo de Primer Plano, el programa de espectáculos de Chilevisión. En este capítulo, las dos figuras del entretenimiento chileno se reunieron para discutir una grave acusación que Campos había realizado contra Ballero hace algunas semanas. La periodista Campos había señalado a la ex Morandé con Compañía por un supuesto robo de joyas que ocurrió hace más de 20 años, un incidente que, según su relato, está valorado en más de 3 millones de pesos.



Las acusaciones de Daniella Campos

Daniella Campos, durante su intervención, expresó: “Era tan fácil arreglarlo, pero me dijiste ‘no me acuerdo de nada’. Será un estilo Monsalve, ya que ahora todos pierden la memoria”. Esta afirmación se refería a la supuesta falta de recuerdo de Ballero sobre el incidente en cuestión.

La defensa de Carla Ballero

Ante estas acusaciones, Carla Ballero se defendió enérgicamente, manifestando: “Me siento súper ridícula sentada acá, del momento que tú me acusas de algo que no es verdad, no tengo por qué aceptarlo”. Ballero también agregó: “Daniella Campos no me va a decir las cosas que tengo que hacer en la vida”. En un tono de frustración, Ballero comentó: “Es heavy estar hablando acá de una estupidez”, subrayando que en el pasado, Campos ni siquiera era su amiga.

La insistencia de Campos

A pesar de la defensa de Ballero, Daniella Campos continuó con sus acusaciones, afirmando: “Yo no te hablé en 20 años porque me robaste la plata en Pucón”. Esta declaración intensificó el intercambio entre ambas, llevando la conversación a un nivel más personal.

Reflexiones finales de Campos

En el cierre de su intervención, Campos aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la situación, diciendo: “La Carla perdió la memoria de todo, ¿no había pisco sour? Pensé que habías madurado, tuve la grandeza de invitarte a almorzar, pero me encuentro con una Carla que me dijo que tuve tanto tratamiento que perdí la memoria. Carla, demándame, haz todo lo que quieras”.

Este episodio de Primer Plano ha generado un gran interés en el público, dado el nivel de confrontación y las serias acusaciones que se han intercambiado entre las dos comunicadoras.