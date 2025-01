Tensión y emociones en la entrevista de Carlos Caszely en “Only Fama” sobre su luto

El último episodio de Only Fama se caracterizó por una intensa carga emocional, especialmente durante la entrevista que se llevó a cabo con Carlos Caszely, quien habló sobre el luto que ha mantenido por su esposa, María de los Ángeles Guerra. La conversación, que fue profundamente conmovedora, estuvo precedida por un momento de tensión entre los panelistas del programa, con un enfoque particular en Daniela Aránguiz. La expareja de Jorge Valdivia expresó su opinión sobre cómo el “Rey del Metro Cuadrado” ha manejado la pérdida de su gran amor, generando reacciones inmediatas entre sus compañeros.

Comentarios de Daniela Aránguiz

Durante el programa, Daniela Aránguiz manifestó: “Creo en el amor, pero siento que, con todo el cariño lo estoy diciendo, sufrir tanto tiempo es súper egoísta para tu familia y perdón que lo diga, porque sé que ustedes quieren decir lo que la gente quiere escuchar”. Estas declaraciones provocaron una rápida respuesta de otros panelistas, quienes defendieron la diversidad de formas en que las personas enfrentan el duelo.

Reacciones de los panelistas

Michael Roldán fue uno de los primeros en reaccionar, expresando su desacuerdo con la postura de Aránguiz: “Me carga cuando la Daniela se pone así… tú dices como que nosotros somos populistas”. Fran García-Huidobro también intervino, cuestionando la necesidad de menospreciar a sus compañeros para defender su opinión: “Está lejos de ser necesario que tú ningunees a tus compañeros de trabajo para defender tu postura. Lo que no me parece nada de lindo es que tú digas que nosotros tres decimos lo que la gente quiere escuchar y tú no”.

Defensa de Daniela Aránguiz

A pesar de las críticas, Daniela Aránguiz mantuvo su posición y explicó su perspectiva sobre el duelo: “Vivir en una pena eterna no es vivir. En mi casa me enseñaron que uno lloraba tres días…”. Esta afirmación llevó a Fran García-Huidobro a reiterar su punto de vista, indicando que cada persona tiene su manera de afrontar la pérdida: “Daniela, si escucharas, te habrías dado cuenta que dije que cada uno tiene su forma de tomarse el duelo”.

El intercambio de opiniones

La discusión continuó con Fran García-Huidobro insistiendo en que no se puede dictar cómo debe vivir el duelo otra persona: “Hay gente que se raja carreteando, gente que se deprime y gente que llora. Ni tú ni nadie tiene derecho a decirle a la persona cómo vivir su pena”. A lo que Daniela Aránguiz respondió con visible molestia: “Yo sí te entiendo, Fran, no me trates como tonta… tengo una opinión diferente, no estoy quitando validez a nadie”.

Este episodio de Only Fama no solo destacó la emotividad de la entrevista con Carlos Caszely, sino que también puso de manifiesto las diferentes perspectivas sobre el duelo y la forma en que cada individuo lo enfrenta.