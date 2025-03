Catherine Fulop celebra sus 60 años con emotivos mensajes y un divertido video en redes sociales

Catherine Fulop, la reconocida actriz y presentadora, celebró su cumpleaños número 60 este martes, generando una ola de mensajes de felicitación en sus redes sociales tras compartir un divertido video en su perfil de Instagram. En su publicación, Fulop expresó: “Es mi cumpleaños. 60 años de historias que merecen ser celebradas. Se les quiere mi gente. Gracias”. En el clip, se la puede ver huyendo del número 60, posando junto a un helicóptero y, finalmente, disfrutando de una torta de cumpleaños y luciendo una corona.

Mensajes de cariño en redes sociales

La hija mayor de Catherine Fulop, la influencer y cantante Oriana Sabatini, también se unió a las celebraciones, dedicándole un emotivo mensaje a través de sus historias en Instagram. Sabatini escribió: “Feliz cumple a mi mami. Que la vida te encuentre con la misma felicidad y amor con el que vos te levantas todos los días. ¡No te mereces menos! Te amo hasta el infinito”.

Reconocimientos en el mundo del espectáculo

La modelo, quien fue coronada como reina del Festival de Viña del Mar en su edición número 50, también se pronunció en redes sociales sobre los resultados del show del comediante George Harris en la Quinta Vergara. La comunidad del espectáculo y la farándula en Chile no pasó por alto el hito de los 60 años de la ex Reina del Festival. Luis Jara comentó: “Fuera de serie”, mientras que una panelista del programa Only Fama de Mega publicó: “Feliz cumpleaños Dios te bendiga. Gracias por mostrarnos que la edad es solo un número”.

Solidaridad con George Harris

Tras el desempeño de George Harris en el Festival de Viña, varias figuras venezolanas expresaron su apoyo a su compatriota. Catherine Fulop también se pronunció en su cuenta de Instagram, donde hizo una emotiva declaración: “Mi hermano @elgeorgeharris eres una de las personas a las que estoy más que agradecida, tu talento extraordinario ha calmado el dolor, la tristeza de todo un pueblo que ha sufrido lo más horrible que le puede pasar… que nos roben nuestro país”.

La celebración de Catherine Fulop y los mensajes de cariño que recibió reflejan su impacto en la cultura y el entretenimiento, así como la solidaridad entre artistas en momentos difíciles.