Pamela Díaz ironiza sobre el ‘cuento de hadas’ de Cathy Barriga y Joaquín Lavín tras su arresto

El beso entre Cathy Barriga y Joaquín Lavín León se convirtió en un momento emblemático en medio de la complicada situación judicial que enfrenta la ex alcaldesa de Maipú, quien ha sido enviada a la cárcel de San Miguel. Este emotivo encuentro tuvo lugar justo antes de que Barriga fuera esposada, permitiendo que el diputado se despidiera de su esposa en un contexto de gran tensión. A primera hora del día, Lavín León se presentó en el recinto penitenciario con el propósito de visitar a la madre de sus hijos y entregarle algunas de sus pertenencias personales a la detenida.

El animador del programa “Contigo en la Mañana” reaccionó a las declaraciones del esposo de la exalcaldesa, quien también había planeado visitarla en la cárcel. Sin embargo, esta visita no se concretó, lo que generó la molestia de Lavín León. En sus declaraciones, el diputado expresó: “Nadie la esperaba, el Ministerio Público no la pidió, porque no existían los antecedentes para poder hacerlo y lo entendían así, pero bueno, es lo que sucedió”. Estas palabras reflejan la frustración que siente ante la situación actual de su esposa.

La presencia de Lavín León en la cárcel ha causado un gran revuelo mediático. En el programa “Hay que decirlo” de Canal 13, se abordó la historia de amor que une a Lavín y Barriga, la cual se formalizó con una boda memorable en el Cajón del Maipo. Durante la presentación de esta historia, el presentador Nacho Gutiérrez comentó: “Ella diseñó un verdadero cuento de hadas”, a lo que la conductora Pamela Díaz respondió con ironía: “mira que lindo como va el cuento de hadas…”.

Este contexto resalta no solo la situación legal de Cathy Barriga, sino también la complejidad de su vida personal y la atención mediática que ha generado su caso.