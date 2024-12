Ceci Gutiérrez se despide de Canal 13: ¿Qué la llevó a cambiar de programa?

La grúa televisiva comienza a moverse a finales de año, lo que ha generado reacciones en los programas de farándula, especialmente con la salida de Ceci Gutiérrez de Canal 13 hacia Primer Plano. La periodista, reconocida por su amplia trayectoria en el reporteo del Jet Set, dejó a sus compañeros de Canal 13 en una situación inesperada.

La salida de Ceci Gutiérrez

La partida de Ceci Gutiérrez fue comentada por su ex compañero Nacho Gutiérrez, quien compartió detalles sobre cómo la periodista les comunicó su decisión de dejar la señal católica. En una conversación con el portal Lima Limón, Nacho Gutiérrez reveló que la despedida de Ceci fue diferente a lo que se había visto en el pasado, indicando que “ella conversó con nosotros primero. No es como antes, se sintió muy distinto a como se sentía hace 10 o 20 años en la tele”.

El ex integrante de SQP enfatizó que no hubo tensiones ni conflictos en el equipo que pudieran haber influido en la decisión de Ceci. “Hoy, cuando alguien decide irse a otro programa, no se convierte en enemigo. Al contrario, es una despedida con abrazos y palabras bonitas”, afirmó Nacho Gutiérrez, reflejando un cambio en la dinámica de las relaciones en el mundo de la farándula.

Reflexiones sobre la dinámica de la farándula

En su relato, Nacho Gutiérrez también recordó sus inicios en el ámbito de la farándula, señalando que “es muy distinta la dinámica a cuando yo era chico, que era prácticamente ni le hables a esa persona”. Esta reflexión pone de manifiesto cómo han evolucionado las interacciones entre los profesionales del medio.

Para concluir su intervención, Nacho Gutiérrez expresó su cariño hacia Cecilia Gutiérrez, afirmando que “hoy en día, la calidad humana predomina. Cecilia sigue siendo una persona muy querida por todos nosotros”. Es importante mencionar que Cecilia Gutiérrez continuará vinculada a Canal 13 hasta finales de año, y su incorporación a Primer Plano está programada para enero. Antes de finalizar su ciclo en Canal 13, se despedirá nuevamente de sus compañeros, tal como lo comunicó en su podcast Bombastic.