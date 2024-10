Cecilia Bolocco recuerda una emotiva charla con Máximo tras su diagnóstico de cáncer

Cecilia Bolocco comparte su experiencia con el cáncer de su hijo, Máximo Menem, y reflexiona sobre la importancia de la salud y el acceso a tratamientos avanzados.

Cecilia Bolocco enfrentó momentos difíciles en su vida cuando su hijo, Máximo Menem, fue diagnosticado con cáncer en su infancia. A pesar de los diagnósticos desalentadores, la ex Miss Universo se dedicó a buscar todas las opciones posibles para asegurar la recuperación de su hijo. Afortunadamente, Máximo recibió un tratamiento exitoso que incluyó radioterapia con protones en el Hospital St. Jude, ubicado en Memphis, Estados Unidos, lo que resultó en que no presentara secuelas a largo plazo.

Seis años después de esta experiencia, Bolocco recordó una conversación emotiva que tuvo con su hijo durante su tratamiento. En una entrevista con la revista Velvet, la ex Miss Chile compartió: “Cuando viví la experiencia con Máximo, su enfermedad tan dramática y devastadora, sabía que era para enseñarnos algo profundo. Y se lo dije en la clínica el día que lo hospitalizaron y estaba en la UTI: ‘Mi amor, esto no es un porqué, es un para qué…’”. Esta reflexión se enmarca en el contexto de la difícil situación que enfrentaron, donde la incertidumbre y las decisiones críticas eran parte del proceso.

Bolocco también destacó que su mensaje se centraba en la importancia de compartir las lecciones aprendidas a través de su experiencia. Explicó que el camino que recorrieron estuvo lleno de desafíos y que, a pesar de la oscuridad que rodeaba la enfermedad, era fundamental encontrar formas de transformar esa realidad. “Lo que acompaña al paciente y a su familia durante la enfermedad es un recorrido lleno de trabas, inquietudes, incertidumbre, de tomar decisiones -quizás las más importantes de tu vida-, sin información ni certezas”, agregó.

En relación al tratamiento que recibió su hijo, la comunicadora expresó su preocupación por las limitaciones que enfrentan muchos pacientes en Chile y en el hemisferio sur. Señaló que “Máximo probablemente hoy habría tenido serias secuelas por el tratamiento convencional que existe en Chile y en todo el hemisferio sur”. Bolocco hizo hincapié en que existen áreas geográficas que no tienen acceso a tecnologías avanzadas debido a la falta de recursos tanto en el sector público como en el privado. “Hablo de bolsones de territorios que no acceden a la primera tecnología porque los gobiernos no tienen la capacidad y para los privados no es rentable, ¡pero la salud no puede ser un bien de consumo!”, afirmó.

La ex Miss Universo subrayó la necesidad de establecer alianzas para facilitar el acceso a tratamientos avanzados y tecnologías médicas. “No puede ser que porque naciste en el lugar incorrecto estés impedido de acceder a la mejor tecnología”, concluyó Bolocco, enfatizando la importancia de la equidad en el acceso a la salud.