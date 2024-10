La Chama no puede entrar a Chile por razones legales y genera gran curiosidad

La Chama, eliminada de Gran Hermano, no puede entrar a Chile por razones legales. Su historia y vínculos con celebridades la mantienen en el foco mediático.

Alexandra Méndez, popularmente conocida como La Chama, ha sido eliminada por segunda ocasión del reality show Gran Hermano. A diferencia de otros concursantes, La Chama no asistirá al estudio de Chilevisión. Según el portal de espectáculos Infama, esta situación no es fortuita, ya que la venezolana enfrenta restricciones legales que le impiden ingresar a Chile. A través de sus redes sociales, Infama confirmó que La Chama no posee la visa necesaria para entrar al país, lo que ha representado un obstáculo desde su aparición en el programa Tierra Brava.

El medio de farándula detalló que La Chama estaba en proceso de obtener su visa, pero al renunciar al programa, no pudo viajar a Chile, lo que llevó a la producción a dejarla en Argentina. Además, Infama informó que La Chama tampoco tiene un lugar al que regresar en Perú, país donde residió durante varios años y donde alcanzó notoriedad, lo que ha llevado a que su única opción sea regresar a Venezuela.

La Chama, de 31 años y actualmente soltera, ha tenido una carrera como modelo en varios países. Se destacó en Perú, donde ganó el certamen de Miss Perú. Entre sus anécdotas, ha mencionado haber tenido una breve “relación” con el futbolista Cristiano Ronaldo, incluso mostrando supuestos mensajes de WhatsApp que el famoso jugador le envió. La Chama también ha afirmado que no es la única figura pública de renombre que ha mostrado interés en ella.