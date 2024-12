La chaqueta de la soledad: ¿por qué se ha vuelto tan popular entre los jóvenes?

La chaqueta de la soledad ha cobrado notoriedad en la cultura popular, especialmente tras el caso de Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare.

La “chaqueta de la soledad”

La prenda conocida como la “chaqueta de la soledad” o “lonely jacket” en inglés, tiene sus raíces en la década de 1960, un periodo que siguió a la guerra de Vietnam. Según The Times, fue en esta época cuando la chaqueta militar comenzó a ganar popularidad, inspirándose en la chaqueta verde utilizada por las fuerzas armadas estadounidenses, que era común entre los veteranos de Vietnam. Este modelo específico, conocido como chaqueta M65, fue lanzado al mercado en 1965, y rápidamente se convirtió en una de las prendas favoritas entre los hombres. Su característico color verde militar ha perdurado a lo largo de las décadas, manteniéndose disponible en el mercado y convirtiéndose en un elemento de moda que se transmite de generación en generación.

De la milicia al cine

Originalmente diseñada para el uso en el campo de batalla, la chaqueta M65 también encontró su camino en el mundo del cine, donde varios personajes icónicos la han llevado. Su diseño incluye múltiples bolsillos exteriores, un tejido impermeable y costuras selladas, características que la hicieron funcional para los soldados, lo que llevó a que varios ejércitos adoptaran un diseño similar para sus uniformes, como señala GQ.

El medio explica que, “a la vez que formaba parte imprescindible del equipamiento de los combatientes, se transformaba en una pieza impregnada de carga política, cuando los activistas que se manifestaban en contra de la misma guerra decidían vestirla”. En el ámbito cinematográfico, personajes como Travis Bickle, interpretado por Robert De Niro en Taxi Driver, y John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone en Rambo Acorralado, han popularizado esta prenda. En tiempos más recientes, el actor chileno Pedro Pascal ha sido visto con la chaqueta en su papel de Joel en The Last of Us, una serie que ha recibido múltiples premios, incluyendo el Sag Award a Mejor Actor. Otro personaje notable que ha usado esta chaqueta es Joaquín Phoenix, quien la llevó en su interpretación de Theodore Twombly en Her.

Un símbolo de soledad o aislamiento

La chaqueta de la soledad ha llegado a ser vista como un símbolo de la soledad y el aislamiento de los personajes que la portan, especialmente tras la representación de Travis Bickle en Taxi Driver. Los personajes que suelen llevar esta prenda comparten características como la soledad, el aislamiento, problemas de salud mental o la lucha por sobrevivir en circunstancias adversas. Un ejemplo de esto es Fern, interpretada por Frances McDormand en Nomadland, quien abandona su hogar para emprender un viaje por el oeste de Estados Unidos, viviendo en su vehículo. La chaqueta también ha aparecido en videojuegos, libros y otras formas de medios, consolidando su estatus como un símbolo cultural.

El fenómeno de Luigi Mangione y la chaqueta de la soledad

Recientemente, la chaqueta de la soledad ha vuelto a captar la atención del público debido a Luigi Mangione, un joven acusado del asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, en un incidente ocurrido en Manhattan, Nueva York. En las imágenes de las cámaras de vigilancia, se puede ver a Mangione vistiendo una chaqueta verde, aunque con un diseño que incluye capucha. Tras la divulgación de estas imágenes, los usuarios de internet comenzaron a identificar la prenda, descubriendo que se trataba de un modelo de Levi’s disponible en la tienda en línea de Macy’s. En un lapso de 48 horas, se vendieron más de 700 unidades de la chaqueta verde oliva, a pesar de que su precio era de 225 dólares, lo que equivale a aproximadamente 220 mil pesos chilenos, agotando rápidamente el stock de la tienda.

Además, se organizó un concurso de dobles del entonces “tirador” antes de que se revelara su identidad, donde numerosos jóvenes se presentaron vistiendo la chaqueta de la soledad en diferentes colores, buscando ganar el concurso que tuvo lugar en Washington Square Park en Manhattan. La chaqueta, por lo tanto, ha adquirido un significado especial en el contexto del caso de Mangione, quien recientemente aceptó la extradición a Nueva York para enfrentar juicio.