¿Está Chilevisión preparando el regreso de un icónico programa de farándula en 2025?

Desde hace varias semanas, en los pasillos de Chilevisión se ha estado considerando la posibilidad de revivir un programa de espectáculos muy recordado, y se anticipa que en el año 2025 esto podría hacerse realidad. Con el regreso de la farándula a la televisión abierta, la señal de Paramount está evaluando cambios en su programación con el objetivo de mejorar su sintonía.

Posible regreso de Sálvese quien pueda

Según información obtenida por el portal El Filtrador, los ejecutivos de CHV han considerado que sería una buena idea recrear el programa Sálvese quien pueda (SQP). Este proyecto había quedado en pausa mientras se evaluaba el desempeño en el rating de Primer Plano, pero ahora se encuentran en una posición favorable para avanzar con la iniciativa.

El medio mencionado ha indicado que el proyecto está comenzando a tomar forma, de acuerdo con fuentes internas. Aunque no se tratará exactamente de SQP, el nuevo programa tendrá un enfoque similar en el ámbito de la farándula, lo que activará la “grúa televisiva”. Para llevar a cabo este nuevo programa, se anticipan cambios significativos en el canal, ya que se espera contar con un gran equipo, el cual se buscará en otras cadenas.

Posibles figuras para el nuevo programa

Uno de los principales candidatos para unirse a este nuevo show es el periodista de Zona Latina, Pablo Candia, quien ha sido mencionado como una figura que podría encajar en el formato. Además, se está considerando a Paulina Rojas como la figura femenina del programa, y según el portal, ella estaría “prácticamente lista” para participar.

Sin embargo, no todo son buenas noticias en el canal, ya que este nuevo programa también podría tener repercusiones negativas para algunos. En particular, Julián Elfenbein se vería afectado, ya que actualmente solo tiene a su cargo el espacio de concursos Pasapalabra. Este show, que regresó a las pantallas, no ha logrado la aceptación esperada y ha experimentado una caída drástica en su rating. Como resultado, se prevé que Pasapalabra salga del aire, lo que dejaría a Julián sin un programa ni roles protagónicos en CHV. Por lo tanto, su continuidad en el canal se encuentra en una situación incierta.