Chris Mac Millan aclara rumores sobre su figura tras confusos comentarios en Instagram

La periodista Chris Mac Millan utilizó su cuenta de Instagram para dar la bienvenida al nuevo año 2025, compartiendo sus deseos y un registro en el que aparece sonriendo y brindando. Sin embargo, la comunicadora generó una serie de comentarios llamativos entre sus seguidores, quienes especularon sobre un posible nuevo embarazo. Esta confusión se debe a que muchos de sus fans interpretaron su imagen como un indicio de que estaba esperando un hijo nuevamente, especialmente considerando que en marzo de 2024 había dado a luz a su tercer hijo.

Entre los comentarios que recibió, se pueden destacar algunos como: “Otra vez esperando un hijito? Mira que alegría, me alegro!!!”, “Mellis? “, “Ohhhh felicidades! Admiro tu valentía…”, ” que mujer más fértil”, y “está embarazadaaa???”. Ante esta situación, Chris Mac Millan decidió responder a uno de los mensajes, aclarando su estado actual: “Me quedo con 3. Parece que necesito ir urgente al gimnasio a bajar la panza del embarazo reciente”.

Posteriormente, la periodista optó por editar su publicación en Instagram para despejar cualquier malentendido sobre su estado. En su mensaje aclaratorio, mencionó: “Pd: La fábrica se cerró por estos lados. Familia de 5 más que perfecta. Quizás la pose relajada se prestó para malentendidos, aunque reconozco que debo encontrar el tiempo, energía y forma de bajar ese resto de pancita de embarazo reciente que aún me queda, a mucha honra!!! Tranquilos que me lo tomo con humor, pero si alguien me ofrece su magia para volver a mi cintura normal, la acepto feliz jajaja”.

Es relevante recordar que en noviembre del año pasado, Chris Mac Millan fue detenida tras ser sorprendida robando útiles escolares en un supermercado de la región Metropolitana. Al respecto, comentó: “Las razones por las que se puede llegar a eso son innumerables. Pueden ser personales, profesionales, de cualquier índole”.

La situación actual de la periodista ha generado un amplio debate en redes sociales, donde sus seguidores continúan expresando su apoyo y curiosidad sobre su vida personal.