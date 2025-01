Christell Rodríguez celebra su cumpleaños, pero enfrenta críticas inesperadas en redes sociales

La cantante Christell Rodríguez, conocida por su participación en el programa «Rojo», es una activa usuaria de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 688 mil seguidores. La artista continúa su carrera en los escenarios, recordando su reciente presentación en diciembre en México, donde participó en la obra musical «Santa Claus Spectacular». Además de su vida profesional, Christell comparte momentos personales con sus seguidores, como lo hizo recientemente al publicar un video relacionado con su cumpleaños.

Celebración de cumpleaños

El pasado 2 de enero, Christell Rodríguez celebró su cumpleaños y compartió un video titulado «#dailyvlog de mi cumpleaños (ya pasó )». En este registro, la cantante explicó que siempre celebra su cumpleaños en esa fecha, pero que también tiene otra celebración, ya que considera que la fecha no es la mejor. En su publicación, mencionó: “esta vez fuimos a comer y tomamos un tecito en casa “. En el video, se puede ver a Christell acompañada de su esposo, Roberto Parra, con quien contrajo matrimonio en febrero de 2023.

Comentarios en redes sociales

A pesar de la celebración, Christell no anticipó que recibiría comentarios negativos sobre su apariencia física. En su publicación de Instagram, varios usuarios hicieron alusión a su peso, dejando comentarios despectivos. Algunos de los comentarios que recibió incluyen: “No le tapo ni una muela la comida”; “La verdad me gusta Kristel pero con respeto …esa ropa no le favorece y menos ese look”; “¿Qué edad tiene ella? ¿Qué está tan Pal loli?”; “¿Estás embarazada?”; “Come lechuga”; “Parece que se comió dos tortas”; “Parece que lleva celebrando desde hace años”; “Deja los Postres gorda lechona”; y “Dios mío tan joven y no se cuida parece señora de 50”. Estos comentarios reflejan la crítica que enfrenta Christell en las redes sociales, donde la percepción de su imagen ha generado reacciones diversas entre sus seguidores.