Claudia Conserva comparte su emotiva reflexión tras vencer el cáncer de mama

Claudia Conserva agradece a sus seguidores por el apoyo recibido tras superar el cáncer de mama, compartiendo su emotiva reflexión en redes sociales.

Este viernes, Claudia Conserva, una destacada presentadora de televisión en Chile, compartió una emotiva reflexión en sus redes sociales sobre el apoyo que ha recibido durante su proceso de recuperación tras haber superado un cáncer de mama. En su mensaje, la conductora expresó su agradecimiento a todas las personas que, con cariño y respeto, la han acompañado en este difícil camino.

El diagnóstico de Claudia Conserva se produjo en junio de 2022, cuando le fue detectado cáncer de mama triple negativo, una de las formas más agresivas de esta enfermedad. Este diagnóstico fue posible gracias a un examen preventivo que le permitió detectar la enfermedad en una etapa temprana. A lo largo de varios meses, la animadora se sometió a rigurosas sesiones de quimioterapia, lo que la mantuvo alejada de la televisión y del escrutinio público mientras luchaba por su vida.

El proceso fue complicado, pero en mayo de 2023, Claudia Conserva anunció que había logrado vencer al cáncer. La última biopsia realizada confirmó que no quedaban rastros de la enfermedad, lo que marcó un hito en su recuperación.

Más de un año después de recibir el alta médica, la presentadora decidió dedicar unas palabras de agradecimiento a quienes la apoyaron durante su lucha. En su publicación, Conserva manifestó: “A través de esta publicación, quiero mostrarles mis sentimientos respecto a ustedes. Quiero agradecer el cariño de mucha gente, mucha gente que delicadamente y con mucho respeto, cuando me ven, me preguntan: ‘¿Cómo está? ¿Cómo está su salud?’”.

La conductora se mostró particularmente conmovida por la forma en que las personas se han acercado a ella. “Bomberos, cajeras, vendedores, señoras, caballeros, no hay día en que alguien no me pregunte algo… Es tan bonita y delicada la forma en que lo hacen, cómo me abordan respetuosamente, arriesgando sentirse invadiendo algo tan privado y tan público a la vez. Me emociona”, relató Conserva, reconociendo la calidez y el respeto con que sus seguidores han tratado un tema tan sensible.

Además, Claudia compartió lo mucho que le ha conmovido saber que tantas personas han estado rezando por su bienestar. “Hay que sumar, cuando rematan diciendo: ‘No se imagina cuánto rezamos en mi familia por usted’. Mi corazón está repleto de luz”, añadió la conductora, reflejando el impacto positivo que ha tenido el apoyo recibido en su vida.

Concluyendo su mensaje, Claudia Conserva expresó su gratitud hacia todos sus seguidores: “Lo digo muy en serio, gracias, mil gracias por ser así conmigo. Recibo todo ese cariño y espero poder retribuirlo”.