Claudia Conserva celebra resultados positivos tras su lucha contra el cáncer

La presentadora comparte un emotivo mensaje que refleja su fortaleza y optimismo.

Claudia Conserva ha compartido una noticia positiva con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, relacionada con los resultados de su última mamografía, la cual se realizó como parte de un control de rutina. La animadora expresó sus emociones al recibir esta buena noticia, especialmente después de haber enfrentado un diagnóstico oncológico que amenazó su vida tal como la conocía.

En su publicación, Claudia Conserva comentó: “Hoy, fui a mi examen de mamografía, un control de rutina. Después del cáncer resulta ‘inquietante’ por no decir aterrador realizarlo”. A pesar de sus temores, la presentadora reflexionó sobre la importancia de la detección temprana, afirmando: “Sin embargo, antes de entrar al box a ponerme la bata pensé: Tranquila, si algo sale mal, el hecho de saberlo a tiempo ya es una buena noticia, hay tratamientos posibles, y eso es lo que tú debes grabarte en la cabeza: un diagnóstico a tiempo te puede salvar la vida”.

Los resultados de su mamografía fueron positivos, lo que llevó a Claudia a expresar su alegría con la frase: “Salió perfecto”, acompañada de un emoji feliz. Además, la animadora destacó los cambios significativos que ha realizado en su vida tras las complicaciones de salud que enfrentó. Mencionó que ha transformado su estilo de vida, incluyendo cambios en su alimentación, la incorporación de actividad física, la práctica de la meditación y la decisión de dejar de fumar.

Claudia Conserva también reflexionó sobre su evolución personal, indicando: “No me complico con nada, si está sucio… ¡Está sucio! Si no resultó… ¡No resultó! En el fondo, fui muy controladora y lo mejor que hice fue soltar, liberarme”.

En su mensaje, enfatizó que ha aprendido a priorizar su bienestar, afirmando: “Hay cosas que no tienen solución, no pierdo tiempo en aquello, no comparto mi tiempo con quien no quiero o no me hace bien. Observo más, huelo, toco, estoy muy conectada conmigo y la naturaleza. Soy mi prioridad, me cuido, me ayudo”.

Claudia Conserva ha utilizado su plataforma para compartir su experiencia y la importancia de cuidar la salud, especialmente en el contexto de la detección temprana de enfermedades.