Claudio Valenzuela comparte su experiencia tras el delicado estado de salud de su hija Amaya

Claudio Valenzuela, vocalista de Lucybell, ha compartido detalles sobre la difícil situación familiar que ha enfrentado recientemente debido al delicado estado de salud de su hija, Amaya, de 24 años. La joven sufrió una septicemia tras una otitis, lo que la llevó a estar en riesgo vital y a ser internada en la UCI de la Posta Central. Sin embargo, el pasado jueves, Amaya fue extubada y comenzó a salir del coma al que fue inducida.



En una entrevista con LUN, Valenzuela habló por primera vez sobre el estado de su hija y mencionó que ya pudo tener una conversación con ella. “Estas lágrimas ahora son de alegría. Ha pasado realmente un milagro“, expresó el cantante. Relató que cuando se enteró de la situación el domingo, mientras se encontraba en Estados Unidos, tuvo que tomar el primer vuelo hacia Chile, donde le informaron que debía despedirse. “Cuatro o cinco días después estuve hablando con ella y está consciente“, agregó.

Al ser preguntado sobre sus sentimientos actuales, Valenzuela afirmó: “Debo decir que es uno de los días más felices de mi vida. Poder hablarle, que me mirara y que me conversara“. A pesar de que aún queda un largo camino por recorrer en su recuperación, el músico destacó que su hija ya no está en peligro vital, lo cual considera un gran avance.

El artista también mencionó que viajó a Chile junto a su esposa, Tamara, quien fue un apoyo fundamental durante este proceso. “Para mí fue un desastre, tenía tres escalas (en el vuelo) y en cada escala bajaba, conectada el teléfono y me podía llegar cualquier noticia“, relató Valenzuela, describiendo la angustia que sintió durante el viaje.

A pesar de la complejidad de la situación, Amaya ha mostrado signos de mejoría y ya ha podido comunicarse con sus padres. Valenzuela compartió una anécdota sobre una conversación con su esposa, quien le informó que Amaya había pedido un chocman, lo que le dio esperanza. “Ahí yo dije ‘ya, estamos bien’. Aún obviamente faltan cosas. Hay que seguir estando atentos“, comentó.

El cantante también reveló que al poder hablar con Amaya, lo primero que hizo fue expresarle su amor. “Lo primero que hice fue decirle que la amo (…) que me dijera de vuelta que también me ama y poder escucharla, verla a los ojos y ver sus reacciones… es impagable“, indicó.

Valenzuela consideró que su familia ha sido muy afortunada en esta situación. “Yo creo que sí existen energías cuando la gente se junta y piensa algo positivo“, afirmó. Además, mencionó que los médicos le habían informado que Amaya tenía comprometidos el hígado, los riñones y los pulmones, pero que ahora todo está sano, aunque no se sabe la razón.

El vocalista de Lucybell también agradeció el apoyo recibido y al personal de la Posta Central, quienes se preocuparon por la salud de su hija. “Ella (Amaya) cuando ingresó acá, estaba con 44 grados de fiebre, convulsionando, con peligro de muerte y ellos, de alguna forma, hicieron esto increíble“, destacó.

Finalmente, Valenzuela anunció que se suspendió el show programado en Talagante para el domingo, con el fin de poder estar más tranquilo y asegurar la recuperación de su hija, aunque confirmó su participación en el Festival de Olmué con toda la fuerza.