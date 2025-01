Controversia en la alfombra roja: Naya Fácil organiza su propia gala tras no ser invitada por Mega

En medio de la anticipación por el Festival de Viña del Mar 2025, la controversia entre la influencer Naya Fácil y el canal Mega ha captado la atención de los medios y del público. La situación se ha intensificado debido a que Naya no fue invitada a la Gala del Festival, lo que la llevó a organizar su propio evento, denominado Gala del Pueblo, en el que ya ha confirmado la participación de más de cincuenta figuras del espectáculo.

Controversia entre Naya Fácil y Mega

La polémica comenzó cuando se conoció que Naya Fácil no recibiría una invitación para asistir a la Gala del Festival de Viña del Mar, un evento que tradicionalmente reúne a diversas personalidades del mundo del entretenimiento. En respuesta a esta situación, Naya decidió tomar la iniciativa y crear su propio evento, la Gala del Pueblo, donde ha logrado reunir a un gran número de invitados, superando las cincuenta confirmaciones.

Declaraciones de Pancho Saavedra

El conocido presentador Pancho Saavedra se pronunció sobre esta controversia en una entrevista con ADN. En sus declaraciones, Saavedra expresó: “me llegaron las dos invitaciones. Agradezco a Naya, agradezco a Mega. Me parece muy bien que exista la diversidad, estas dos galas, me encanta que Naya al sentirse rechazada, no invitada, ella dijera hago mi propio mambo, mi propia fiesta”.

Además, Saavedra comentó sobre la situación de las invitaciones, señalando: “me parece muy extraño, si nos ponemos a hilar fino… ¿Invitan a Helhue y Naya no? me parece extraño. Si hay algo que detesto es la discriminación”. Estas palabras reflejan la sorpresa y la preocupación por la decisión de Mega de no incluir a Naya en su lista de invitados.

La Gala del Pueblo

La Gala del Pueblo se ha presentado como una alternativa a la Gala del Festival, donde Naya Fácil busca crear un espacio inclusivo y diverso para sus seguidores y colegas del medio. La influencer ha logrado captar la atención de numerosas figuras del espectáculo, quienes han decidido unirse a su evento, lo que ha generado un gran interés en las redes sociales y en los medios de comunicación.

La situación ha puesto de manifiesto las tensiones que pueden surgir en el ámbito del entretenimiento, especialmente en eventos de gran relevancia como el Festival de Viña del Mar. La decisión de Naya de organizar su propia gala ha sido vista como un acto de empoderamiento y una respuesta a la exclusión que ha sentido por parte de Mega.

En este contexto, la Gala del Pueblo se perfila como un evento que no solo busca celebrar el arte y la cultura, sino también abordar temas de inclusión y diversidad en el mundo del espectáculo.