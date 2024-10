Coté López habla sobre su difícil año y el duelo tras su separación de Luis Jiménez

Coté López ha estado en el centro de atención debido a una serie de acontecimientos recientes que han marcado su vida personal y profesional. En 2024, se hizo pública la separación definitiva entre ella y Luis Jiménez, quien fue su pareja durante dos décadas. Aunque durante el segundo semestre de 2023 se habían reportado intentos de reconciliación, la relación culminó en junio de este año.

En un intento por conectar con sus seguidores en Instagram, la modelo decidió abrirse sobre su situación actual y respondió a diversas preguntas que le hicieron sus fans. Una de las preguntas que recibió fue: “Tu vida parece perfecta. ¿Qué es lo más difícil que has vivido?”. A lo que López respondió: “Mi vida no tiene nada de perfecta. He vivido el peor año de mi vida y estoy pasando por el peor duelo de mi vida. Solo intento sobreponer lo bueno siempre”.

Además, se le preguntó si le gustaría que otras mujeres la siguieran por sus proyectos en lugar de por su apariencia física. López contestó: “La verdad lo físico hoy pasó a segundo plano para mí. Hubo un tiempo que fue importante, pero creo que solo es un envoltorio. Espero y me gusta más motivar en otros ámbitos en los que sí considero que valen más que una cara bonita”.

En otro momento de la conversación, se le consultó sobre un posible regreso a la televisión. López expresó sus dudas al respecto, afirmando: “Mi debilidad es el área comunicacional, puedo pensar bien, escribir bien, pero verbalizo pésimo las ideas. No me siento capaz. No digo que no lo trabajaré algún día”.

La situación de Coté López ha generado un gran interés entre sus seguidores, quienes continúan apoyándola en este difícil momento de su vida.