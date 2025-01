Cierre de investigación contra Cristián Campos genera nuevos testimonios y confusiones en el caso judicial

Días clave se han vivido en el proceso judicial que se ha llevado a cabo contra Cristián Campos durante los últimos meses, y que parece estar llegando a su fin. La semana pasada, se dio a conocer que la justicia cerró la investigación y que estaría preparando el sobreseimiento del actor. Sin embargo, en los días posteriores, se han presentado múltiples testimonios de figuras del espectáculo que han declarado a favor o en contra de Campos en esta causa.

Testimonios en el caso de Cristián Campos

Una de las figuras que ha aportado su testimonio es Antonia Zegers, quien compartió sus declaraciones durante la tarde del miércoles en el programa Plan Perfecto. Zegers mencionó un hecho que podría ser clave en la investigación. En el contexto de los Copihue de Oro, la exchica reality anunció que realizará un importante viaje.

Zegers relató: “En algún momento Raffaella me relató que ella había sufrido abusos sexuales por parte de su padrastro, Cristián Campos, y lo que yo hice fue recomendarle encarecidamente que hablara con su madre”. La actriz también indicó que no recuerda más detalles de esa conversación, ya que ocurrió hace 20 años. “Estábamos las dos solas. Tampoco recuerdo si ella me contó más detalles sobre los hechos”, agregó Zegers.

Confusión sobre las fechas

Tras las declaraciones de Zegers, Cecilia Gutiérrez aportó un dato que generó confusión respecto a las fechas en las que supuestamente ocurrieron los hechos. Gutiérrez señaló: “Hace 20 años atrás estábamos en 2004. Sin embargo, según lo que declara la propia Raffaella di Girolamo, ella recordó en 2014. Entonces no calzan los años”, lo que dejó a muchos cuestionando la cronología de los eventos mencionados.

El proceso judicial sigue su curso, y las declaraciones de testigos continúan siendo un elemento crucial en la investigación que rodea a Cristián Campos.