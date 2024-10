Anita Alvarado responde con dureza a las críticas de Daniela Aránguiz en redes sociales

La reciente salida de prisión de Yuji Chida, exesposo de Anita Alvarado, ha generado una serie de reacciones en el ámbito mediático, especialmente por parte de Daniela Aránguiz, quien se pronunció sobre la situación a través de su programa “Sígueme”. Chida ha solicitado a Alvarado la devolución de un dinero que le había entregado, lo que ha desatado una serie de comentarios y respuestas entre las partes involucradas.



Reacciones de Daniela Aránguiz

En su intervención, Daniela Aránguiz no dudó en expresar su opinión sobre la conflictiva situación. Ella afirmó que no podía dejar pasar la oportunidad de hablar sobre el tema, lo que llevó a un intercambio de palabras entre ella y Anita Alvarado.

Respuesta de Anita Alvarado

Por su parte, Anita Alvarado reaccionó rápidamente a los comentarios de Aránguiz. Desde sus redes sociales, lanzó un mensaje contundente, exigiendo a Aránguiz que se mantuviera al margen de su vida. En sus palabras, “Sé inteligente, no opines de mí. Déjame mandarte un recado: todo se paga en esta vida. Voy a empezar diciéndote ‘enamorada eterna’, aún le estás llorando los hongos a tu marido”.

Advertencias y críticas

Alvarado continuó con su crítica hacia Aránguiz, instándola a tener un poco de respeto y dignidad. En un tono directo, expresó: “Me das vergüenza como mujer. Cállate la bocota, no hables de mí, entiende. Hablas sin sentido, usa la cabeza, usa lo poco que tienes en esa piojera”.

Además, Anita Alvarado advirtió a Daniela Aránguiz que debería preocuparse más por su propia vida y su familia, sugiriendo que alguien de su entorno debería aconsejarla sobre no involucrarse en asuntos ajenos. En sus palabras, “Ten un poco de dignidad, estás desesperada, arrastrada. Preocúpate de los tuyos, qué vergüenza. Alguien de tu familia que agarre de las mechas y te diga que no te metas donde no debes”.

Este intercambio de declaraciones ha puesto de manifiesto la tensión existente entre las dos figuras mediáticas, en un contexto donde las relaciones personales y los conflictos públicos se entrelazan.