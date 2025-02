Daniela Aránguiz relata su experiencia atrapada durante el apagón del 25 de febrero en Viva Viña

El apagón del pasado martes 25 de febrero generó una serie de anécdotas y reacciones en el país, entre ellas la de la figura pública Daniela Aránguiz, quien compartió su experiencia en el programa Viva Viña. La situación la dejó atrapada en su edificio, lo que se convirtió en un momento inesperado y peculiar para ella.

La experiencia de Daniela Aránguiz durante el apagón

En el episodio del programa, Daniela Aránguiz relató cómo vivió el apagón, mencionando que “Yo quedé atrapada en mi edificio, los generadores no funcionaban, no se podían abrir los portones, así que quedé allí esperando”. Este relato se produjo en un contexto donde la artista había estado emocionalmente afectada por una canción del grupo Ha*Ash, lo que hizo que su anécdota sobre el apagón fuera aún más conmovedora.

A pesar de la situación, Aránguiz intentó restarle dramatismo al evento, afirmando que “estaba todo bien” y que no sufrió ningún inconveniente grave. Explicó que “no se podían abrir los portones del estacionamiento. Entonces los autos quedaron atrapados, no es que yo me quedé atrapada, obviamente podía salir caminando”. Esta aclaración subraya que, aunque la situación fue incómoda, no representó un peligro para su seguridad.

Finalmente, Daniela Aránguiz tomó la situación con humor, comentando que “nada, rico igual, me gustó, fue entretenido la oscuridad”. Su capacidad para ver el lado positivo de la experiencia resalta su carácter optimista ante situaciones adversas.

Explicaciones sobre el apagón

En relación con el apagón, el ministro de Energía, Diego Pardow, ofreció una explicación sobre el fenómeno en una entrevista con La Prueba de ADN. El ministro indicó que “cada cierto tiempo hay cortos circuitos (…) el problema es que esos cortos circuitos se traspasen al sistema completo”.

Además, Pardow puntualizó que “la intensidad tiene que ver con los mecanismos de protección que correspondían a una línea que es propiedad de ISA InterChile“. Esta información proporciona un contexto técnico sobre las causas del apagón y cómo se gestionan los problemas en el sistema eléctrico del país.