Pelea en vivo entre Daniela Aránguiz y Cony Capelli por Jorge Valdivia desata polémica en redes

En el capítulo de este miércoles de “Plan Perfecto”, se produjo una intensa pelea en vivo entre las panelistas de farándula Daniela Aránguiz y Cony Capelli, cuyo desencadenante fue el exfutbolista Jorge Valdivia. Ambas mujeres han tenido relaciones con Valdivia, lo que llevó a Aránguiz a aprovechar un contacto telefónico para criticar a Capelli durante la transmisión del programa.

Desarrollo del conflicto

Durante la discusión, Aránguiz hizo referencia a una situación en la que, según ella, Capelli había dejado a una “niña con el vestido plantando”. Esta afirmación fue dirigida a Capelli sin un contexto claro, lo que provocó una respuesta inmediata de la ganadora de “Gran Hermano”. Capelli defendió su posición diciendo: “Me parece una bajeza… saliste a defender a la Maite, ahora te pones a pelear por Jorge y te pones a tirarme palos por Jorge cuando yo estuve con él, cuando no estaba contigo”. Capelli continuó su defensa al calificar la actitud de Aránguiz como un show patético, afirmando que estaban acostumbrados a este tipo de comportamientos de su parte.

Reacciones posteriores

Al día siguiente, ambas panelistas abordaron el conflicto en diferentes programas. Cony Capelli fue entrevistada en “Zona de estrellas”, donde expresó su deseo de no seguir alimentando el tema, indicando: “No me gustaría seguir agrandando este tema ya que no fue un problema que yo busqué ni generé”. Capelli también mencionó que no tiene un problema personal con Aránguiz, pero lamentó que las mujeres tengan conflictos por hombres, señalando que “a medida que uno va creciendo uno debería ir aprendiendo de las experiencias y no repetir el mismo error”. Además, enfatizó su apoyo a la sororidad entre mujeres, aunque también defendió su derecho a la autodefensa, afirmando que “el derecho a la defensa es el instinto natural hasta de un perro”.

Por su parte, Daniela Aránguiz se refirió al altercado en la edición del jueves de “Sígueme”. En su intervención, Aránguiz argumentó: “Yo no nombro a la gente que no me nombra primero. Si a ella le gustó nombrarme en un reality y contó una infidencia que ahora se aguante que yo la agarré para el chuleteo con lo mismo que contó”. Aránguiz también mencionó que se sintió menospreciada por Capelli, quien supuestamente le había dicho que se había ido con otra persona.

Este intercambio de palabras entre las panelistas ha generado un gran interés en el público, dado el contexto de sus relaciones pasadas con Jorge Valdivia y la dinámica de competencia que se ha evidenciado en el programa.