Daniela Aránguiz enfrenta a María Paz Arancibia por polémicos comentarios en programa de YouTube

La periodista Daniela Aránguiz confrontó a su colega María Paz Arancibia durante una reciente aparición en el programa “Sígueme”, donde abordaron comentarios realizados por Arancibia en el podcast “Nada que perder”. Aránguiz no dejó pasar la oportunidad para expresar su descontento con las declaraciones de Arancibia, especialmente en relación a su exmarido, Jorge Valdivia, quien actualmente enfrenta dos denuncias de violación. En el contexto de esta discusión, Aránguiz enfatizó que no es apropiado hablar mal de los compañeros de trabajo en un programa de televisión, afirmando: “Yo no me escapo a un programa de televisión a hablar mal de mis compañeros, yo creo que las cosas se arreglan en persona, sobre todo cuando me ven todos los días y cualquier herida que tenías conmigo, lo podías haber solucionado conmigo”. Además, Aránguiz criticó a Arancibia por lo que consideró una falta de veracidad en sus comentarios, señalando que: “Faltaste mucho a la verdad. Yo creo que los equipos grandes se hacen en base a la confianza y cuando uno rompe los códigos de confianza de un equipo, se pierde todo”. En este sentido, Aránguiz declaró que cualquier relación, aunque sea cordial, está completamente rota: “No te he pescado mucho, pero corto todo tipo de lazo contigo, se acabaron hasta los saludos. Las cosas que dijiste en el podcast no fueron todas verdades”. La periodista también abordó una pregunta que le hizo Arancibia sobre si había mandado a cortar el programa, aclarando que su respuesta estaba relacionada con sus hijos y no con una palabra específica. “Yo a este equipo nunca he prohibido una palabra. Yo puedo decir que no es una víctima, es una denunciante, que son palabras legales y que tú como periodista las debes saber”, explicó Aránguiz. En su intervención, Aránguiz destacó su compromiso con el equipo y su disposición a responder preguntas, pero dejó claro que no aceptaría entrevistas sobre sus hijos en otros espacios. “Si yo hablo en este programa, es porque soy parte de un equipo y le tengo mucho cariño”, añadió. Por otro lado, Aránguiz insinuó que Arancibia estaba buscando generar controversia para atraer la atención de los medios, afirmando: “Es fácil agarrarse del árbol que está fuerte, porque sacaste 12 titulares en diferentes portales”. En respuesta a la confrontación, Arancibia expresó que no estaba de acuerdo con las palabras de Aránguiz, indicando: “A mí sí me pareció una falta de respeto y te lo dije a ti ese día, básicamente por las formas”.