Tensión en el programa Sígueme: Daniela Aránguiz y María Paz Arancibia protagonizan un fuerte enfrentamiento

Un duro enfrentamiento se produjo entre Daniela Aránguiz y María Paz Arancibia en el programa Sígueme, donde la primera le expresó a la segunda que “hay que tener códigos”. La discusión se intensificó cuando Arancibia, quien también es panelista de Only Fama, confrontó a Aránguiz sobre una entrevista que ella había realizado a Roberto Cox en su podcast Nada que perder, en la que afirmó que “Daniela Aránguiz me faltó el respeto”.

En el transcurso del programa, Daniela Aránguiz se dirigió a María Paz Arancibia y le dijo: “Si tú te sentiste ofendida por algo, te pido disculpas en público. Pero desde hoy se corta todo tipo de relación que pudimos haber llegado a tener”. Esta declaración marcó un punto crítico en la interacción entre ambas panelistas.

Por su parte, María Paz Arancibia expresó su descontento con la situación, afirmando: “Me parece una falta de respeto y lo voy a mantener, creo que existen maneras de decir las cosas. Era mi primera semana en el Sígueme, fue desproporcionada la reacción”. Arancibia también mencionó que “nosotras no estábamos construyendo ningún tipo de vínculo”.

En respuesta, Daniela Aránguiz le recordó a Arancibia que “más feo hubiera sido responderte de una mala forma”, y continuó diciendo: “no ropas más códigos, diciendo cosas del equipo en otros programas, sacacate 12 titulares en diferentes portales. Nada más que decir”.

La conversación se tornó más personal cuando Aránguiz cuestionó a Arancibia sobre el respeto hacia su familia, diciendo: “Si hablamos en pauta que no se habla de mis hijos y luego tú me preguntas por mis hijos. ¿Estás diciendo que en mi casa no me dieron valores?”.

Finalmente, Daniela Aránguiz concluyó su intervención con una advertencia: “te voy a decir una cosa, mejor no voy a decir nada o va a salir en todos lados”. Este intercambio dejó claro que la relación entre ambas panelistas ha cambiado drásticamente, y que a partir de ahora, María Paz Arancibia será considerada únicamente como una compañera de trabajo por Daniela Aránguiz.